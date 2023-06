Bach e Chopin alla Pinacoteca Al piano il talento di Gile Bae

Tra le interpreti più brillanti della sua generazione, protagonista a ottobre di un’esibizione con l’orchestra Rai di Torino e il direttore Fabio Luisi al teatro Abbado, la pianista Gile Bae concluderà con il suo concerto (oggi alle 17) la rassegna ‘Ferrara Musica alla Pinacoteca nazionale’, ciclo di quattro appuntamenti cameristici organizzato per la prima volta nel salone d’onore della sede di palazzo dei Diamanti. La rassegna – curata da Nicola Bruzzo, violinista e assistente alla direzione artistica di Ferrara Musica – è organizzata in collaborazione con le Gallerie Estensi dirette da Martina Bagnoli. Classe 1994, Gile Bae ha esordito a soli cinque anni, rivelando doti eccezionali. Si è esibita in tutta Europa, vincendo numerosi concorsi, tra cui lo Steinway & Sons International Piano Competition al Concertgebouw di Amsterdam e il Princess Christina Piano Competition nei Paesi Bassi.

Ha studiato con Franco Scala all’Accademia pianistica di Imola, dove si è diplomata nel 2020. Nel 2014 si è esibita in un concerto con Vladimir Ashkenazy, e nel 2016 ha inciso le Variazioni Goldberg di Bach. Il programma musicale del concerto si apre con due Toccate di Bach, la BWV 914 e BWV 911, che fanno parte delle sette Toccate per cembalo. A seguire, Bae eseguirà l’intero ciclo dei 24 Preludi op. 28 di Chopin: si tratta di un ciclo di brevi brani che segue un ordine di tonalità ben preciso e procede accostando contrasti di tensione e distensione, velocità e lentezza. Monotematici, spesso brevissimi ed estremamente vari, si sviluppano a partire da una cellula semplicissima e assumono di volta in volta sembianze di studi, romanze, improvvisi, mazurke, piccoli fogli d’album.