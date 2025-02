‘Bachelet’, la scuola del futuro: "Una porta sul mondo del lavoro"

L’Istituto Tecnico Economico ‘Bachelet’ di Ferrara amplia la propria proposta formativa con due percorsi per l’indirizzo amministrazione finanza e marketing. Nel dettaglio uno per l’articolazione sistemi informativi aziendali (Sia) e l’altro per l’articolazione relazioni internazionali per il marketing (Rim).

Sono pensati con l’obiettivo di promuovere percorsi formativi innovativi e professionalizzanti, anche sulla base dell’esperienza maturata nel precedente anno scolastico in cui, aderendo alla sperimentazione relativa all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. L’articolazione Sia e l’articolazione Rim, in virtù delle specificità dei percorsi formativi, risultano fortemente contestualizzati nella realtà del territorio, rispondenti alle richieste delle aziende, e consentono di sperimentare metodologie didattiche incentrate su un approccio laboratoriale e progettuale, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e specialistiche nel settore dei sistemi informativi aziendali e del marketing.

Entrambi i progetti valorizzano le rispettive articolazioni Sia e Rim e si traducono in punti di convergenza tra formazione scolastica e richieste del mondo del lavoro. Entrambi i percorsi sono orientati all’utilizzo di laboratori tecnologici per l’apprendimento delle competenze informatiche e linguistiche, favorendo un apprendimento esperienziale e situato. L’introduzione di metodologie didattiche innovative come il ‘problem-based learning’, il cooperative learning e l’uso di strumenti digitali avanzati consente di incrementare l’engagement degli studenti e di sviluppare competenze utili per il mondo del lavoro.

"La didattica laboratoriale permette agli studenti di integrare – spiega la dirigente scolastica, Emilia Dimitri – conoscenze teoriche con applicazioni pratiche, costruendo un bagaglio formativo in linea con i fabbisogni professionali attuali. L’offerta formativa si articola in un sistema coordinato di percorsi mirati a sviluppare filiere educative e professionali coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con i principi di innovazione digitale e sostenibilità".

Mario Tosatti