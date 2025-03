’Back to dance’, al Comunale energia e speranza in movimento con Kataklò athletic dance theatre

La voglia di danzare come inno alla vita e alla socialità: questo è ’Back to Dance’, al Teatro comunale di Ferrara stasera alle 20.30. Protagonista la compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre. Spettacolo ideato e diretto da Giulia Staccioli, con l’assistenza coreografica di Irene Saltarelli. Sul palco i danzatori Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Erika Ravot, Sara Palumbo e Samuel Puggioni. I costumi sono curati da Elia Docente e Aurora Mazzi, mentre il disegno luci è affidato a Sharon Remartini e Fabio Passerini. Lo spettacolo combina frammenti inediti e di repertorio, trasmettendo un messaggio di speranza: balliamo! La performance si sviluppa in un unico atto attraverso quattro temi principali: umanità, mitologia, eroismo e leggerezza. Racconta la volontà condivisa di ricominciare e di continuare a vivere nonostante le esperienze difficili; anche quando tutte le certezze crollano, l’uomo sa ricostruirsi e rialzarsi. Con l’ironia, l’energia e l’intensità tipiche dello stile Kataklò, “Back to Dance” dà voce ai bisogni e ai desideri irrinunciabili dell’uomo: libertà, socialità e felicità. Biglietti da 8 a 30 euro, previste riduzioni per gli over 65, per gli under 30 e under 20. Info www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Teatro Comunale (Corso Martiri della Libertà, 21).