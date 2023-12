Badante da regolarizzare. Il Tar accoglie il ricorso

Un suo dipendente, nella fattispecie uno straniero con incarico di badante, o comunque collaboratore domestico, si era visto negare dalla prefettura di Ferrara, l’istanza di emersione del lavoro irregolare – che avrebbe dato la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno – presentata da un cittadino di nazionalità pachistana che vive in provincia. Diniego che era arrivato al termine di un’istruttoria che aveva messo in luce la mancanza di uno

dei requisiti essenziali

per la regolarizzazione dell’impiego: il reddito minimo che deve dichiarare il datore di lavoro. In questo caso, nel provvedimento della prefettura, era stato rilevato un reddito insufficiente per poter concedere la regolarizzazione al badante.

Il cittadino pachistano non si è dato per vinto e ha impugnato

il diniego davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sottolineando un "eccesso di potere" e un’errata considerazione del reddito giusto su cui fondare

la decisione.

La decisione. Di recente i giudici della prima sezione del Tar Bologna, dopo una sintetica ma chiara esposizione, hanno stabilito che il ricorso doveva essere accolto, considerando che l’Ufficio territoriale del governo, aveva preso in considerazione la dichiarazione dei redditi sbagliata. Di conseguenza il ricorso è stato accolto, annullando così il diniego alla regolarizzazione. Non solo, i giudici amministrativi hanno anche condannato il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese legali, nella cifra di duemila euro.

La normativa. Nel corpo della sentenza, i giudici hanno sottolineato che "per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare – scrivono – o all’assistenza alla persona per sé o per i propri familiari, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20mila euro annui in un nucleo composto da una persona, o 27mila se composto da più persone che contribuiscono". Nella causa in questione l’errore della prefettura, secondo i giudici bolognesi, si è consumato nel fatto di avere preso in esame il reddito dichiarato nel 2021, risultato inferiore ai 20mila euro, ma considerando la data di presentazione della domanda, il reddito da valutare era quello relativo all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, il 2019, quando il reddito era superiore ai 20mila.

cri.ru.