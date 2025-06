Badia Polesine, l’ultimo saluto al professor Ghirelli

Badia Polesine, 21 giugno 2025 - “Oggi vorremmo dare un saluto, un profondo grazie al nostro primo professore di Elettronica”. Inizia così la lettera dedicata al professor Andrea Ghirelli recentemente ed improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari e dei suoi primi allievi dell’anno 1986.

Le origini del ‘pioniere’ Ghirelli

Il primo anno del nuovo triennio di elettronica industriale, che ha fatto sussultare tutti gli animi dei ragazzi che si erano iscritti al nuovo corso, il primo, che avrebbe poi portato ai primi diplomati periti elettronici della provincia di Rovigo, del Polesine tutto. Uno sforzo gigantesco che ha mobilitato famiglie, istituzioni dell’epoca e nuovi docenti. Fu davvero un atto pionieristico attivare il corso di studi, contro ogni aspettativa e anche contro la delusione della sede di Rovigo del ‘Viola’ che avrebbe voluto attivarla nel capoluogo. Ma il coraggio e l’abnegazione dei giovani docenti che si affacciarono al nuovo corso, fu grandiosa. Tra questi, Andrea Ghirelli, fresco ingegnere elettronico, che si era immediatamente prodigato per avviare un corso degno di tale importanza, per i suoi allievi e per il territorio, consapevole dell’importanza strategica del nuovo triennio che di lì a 3 anni avrebbe prodotto i primissimi periti elettronici industriali del Polesine.

I primi computer a scuola

Un docente che ha portato immediata innovazione, per mezzo della sua collaborazione con EPSON Seiko, facendo acquistare i primi personal computers all’avanguardia ed un intero laboratorio di attrezzature per l’elettronica industriale, che ancora oggi sono nei laboratori TDP dell’Itis nella sede Balzan di Badia Polesine. Arrivò finalmente il 1989, e fu il trionfo di un team di giovani docenti, con a capo il professor Ghirelli, che portarono i 19 allievi alla maturità tecnica, la prima e l’unica del Polesine, con il grande orgoglio del professore. Lui fu una vera e propria istituzione nell’istituzione. La sede ITIS poi passò al Balzan nei nuovi laboratori che attirarono centinaia di allievi dal 1989 ad oggi.

Il ricordo di Ghirelli

Le commosse parole dell’ex allievo poi collega attuale all’Itis di Badia Polesine, Luca Quaiotti: “Così, siamo cresciuti nella scuola che avevamo scelto, così ci ha educati e formati alla nostra professione questa era la missione del professor Ghirelli. Formare, spingere le menti oltre all’evidenza per vedere più avanti, nel futuro di uno studente di un istituto tecnico. Sapere, ma senza essere presuntuosi. Tante volte abbiamo sentito queste parole e tanti voti, anche negativi e giusti, ci hanno spronato ad attivare le nostre menti, le nostre intelligenze. 19 ragazzi, 19 periti elettronici, grazie a questo validissimo docente”. Emozioni che traspaiono dal racconto di Luca Quaiotti, in quest’anno docente di informatica e scienze e tecnologie applicate, proprio la materia che prepara i ragazzi del biennio, alle discipline elettroniche nel triennio.