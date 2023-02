Nel Portuense non si fa in tempo a mettere in sicurezza gli argini, che si aprono nuove emergenze. Il consorzio di bonifica aveva appena finito di sistemare l’argine che scorre adiacente alla pista ciclabile che unisce Portomaggiore alla frazione di Portoverrara, che arrivano segnalazioni e lamentele dei cittadini residenti confinanti con l’argine del canale Diversivo. Se n’è fatto portatore Roberto Badolato, capogruppo di Uniti per Portomaggiore, che ha preso carta e penna e ha presentato un’interrogazione. Segnala "che nel tratto di argini compresi tra il ponte Volpi e quello sulla strada comunale per San Vito da anni viene segnalato la continua erosione e il conseguente inarrestabile franamento. Purtroppo la situazione sta drammaticamente peggiorando, con nuovi tratti di frane, con la conseguenza di registrare un ulteriore riduzione di spazio tra il corso del canale e le aree cortilive degli immobili confinanti con gli argini". Secondo il leader di Fratelli d’Italia che "questa situazione sia peggiorata nel tempo è confermata dal fatto che la segnaletica verticale di divieto transito posizionata sul margine degli argini oggi risulta affossata miseramente nel canale a seguito di nuove frane". E conclude chiedendo al sindaco Dario Bernardi "se non intenda sollecitare i responsabili di riferimento ad eseguire i necessari e sempre più urgenti interventi di consolidamento".

f. v.