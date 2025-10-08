Badolato: "Parco Toschi preso di mira dai vandali". Bernardi: "Molti minorenni, avvisati i carabinieri"

Panchine distrutte, cartelli stradali sdradicati e lanciati in mezzo al prato. Questo è lo scenario che avviene di fronte agli occhi dei nostri visitatori e cittadini, e la nostra amministrazione non vede? A denunciare la situazione, che sta colpendo il parco Toschi, una delle aree più frequentate da famiglie e corridori, è il consigliere comunale Roberto Badolato (nella foto), esponente dell’opposizione. Il disagio, segnalato con foto dai cittadini, evidenzia le criticità di arredo urbano che il paese sta vivendo. Una situazione che va avanti da diverso tempo.

A controbattere le critiche, è arrivata la risposta del sindaco Bernardi, che ha assicurato di agire per riparare i danni causati da azioni incivili. "Provvederemo come sempre al rispristino di arredo e segnaletica. Riguardo agli episodi di vandalismo e di schiamazzi, in diversi casi gli autori, quasi sempre minorenni, sono stati identificati e denunciati. Per fare questo è indispensabile avvisare la polizia o i carabinieri. Come sempre contiamo sulla collaborazione delle famiglie, fondamentali visto che spesso gli autori sono minorenni".

Il fenomeno del vandalismo non è di certo nuovo per il consigliere Badolato, su cui esprime il suo disappunto. Il leader della destra portuense, si fa portavoce di una situazione che incide anche sulla sacralità del paese, come le corse in bici avvenute nei pressi del cimitero, con protagonisti dei ragazzini. Ad aggiungersi, sono anche le scorribande notturne e continue risse tra esagitati, scorribande che anche in pieno giorno non mancano, come testimoniano gli utenti del cimitero. L’opposizione portuense ha evidenziato questa situazione, legato all’arredo urbano, ritenendo che non si stia facendo nessun tipo di intervento. Fondamentale è che il senso di comunità prevalga per il benessere di tutti.

Giovanni Tarlazzi