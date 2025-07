Bagni di Luna, sera da vivere

Una serata in riva alla spiaggia, col tavolo apparecchiato. E’ la proposta dei quasi sessanta stabilimenti balneari dei Lidi Estensi e Spina, per il 18 luglio, dalle 20 alle 23, presentata ieri mattina. Presenti il sindaco Pierluigi Negri, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Comacchio Capitano Lucilla Esposito e gli operatori dei due lidi. "Bagni di Luna", il titolo dell’evento. La serata comincerà al tramonto e proseguirà con le diverse proposte culinarie che ogni stabilimento vorrà proporre. La Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari (Cesb) ha coinvolto tutti gli stabilimenti balneari per la prima volta nel luglio del 2019, poi venne il Covid. "Questo vuole essere per noi l’anno della continuità – spiegano gli organizzatori – è importante il supporto di tutti coloro che credono come noi in "Bagni di Luna", dal Comune col patrocinio e per continuare con i nostri partner commerciali. Noi del Cesb crediamo alla bontà di questa idea tanto da pensare che "Bagni di Luna" possa diventare l’appuntamento più atteso di ogni estate". Per tutto l’evento saranno effettuate riprese fotografiche e video, per raccogliere i momenti più importanti ed emozionanti ed a conclusione lo spettacolo pirotecnico sul canale Logonovo, visibile sia da Estensi che da Spina.