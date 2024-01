Bagno di folla per Gabriella Azzalli: "Soelia e sanità tra le priorità"

ARGENTA

"Per Argenta, senza paura", è con questo slogan che si è aperta l’altra sera la campagna elettorale di Gabriella Azzalli (foto), leader della lista civica Argenta Rinnovamento, il consigliere comunale più votata nella scorsa tornata elettorale, candidato sindaco di una coalizione alternativa al centrosinistra. E’ stato un vero e proprio bagno di folla, la pur grande sala di "Nonno Socrate", noto ristorante di Consandolo, era gremita. In tanti hanno assistito al comizio finale in piedi. Il clima era quello delle grandi vigilie. In sala il referente di Fratelli d’Italia Nicola Fanini e di Forza Italia Gabriele Strozzi, che sono per ora gli alleati principali; gli altri sono Rete Civica e Noi moderati. Non si sono ancora espressi il Movimento 5 Stelle e soprattutto la Lega. Il candidato sindaco sa che per vincere nella roccaforte rossa è indispensabile intercettare lo scontento a sinistra ma anche l’appoggio del Carroccio. Azzalli non ha mai citato nel suo intervento il nome del segretario Ottavio Curtarello, il convitato di pietra, in sala c’era però il consigliere comunale Gianni Stirpe. "Nel 2019 ho sostenuto con lealtà la candidatura espressione della Lega – ha evidenziato la Azzalli – Se sono cambiate le cose lo devono dire, anche e soprattutto ai loro elettori. E vedrete che capiranno". La serata si è aperta con il suo itinerario politico e professionale: "Sono una donna libera e realizzata. Sono nata in una famiglia modesta e di sinistra, che mi ha aiutato a studiare. Sono riuscita a farmi largo nel mondo del lavoro e anche nell’agone politico, dapprima nel centrosinistra e dal 2004 fondando una lista civica". Cioè dopo il crac della Coop Costruttori, che ha trascinato nel baratro centinaia di risparmiatori argentani . "Se sarò sindaco non intendo chiudere Soelia, lo ritengo ancora un progetto valido, ma solo sostenuta dal Comune non sta in piedi. Non è sufficiente il piano di ristrutturazione presentato". Lo scenario che si profila è complicato: "Che cosa ereditiamo della stagione targata Baldini? Il bilancio consolidato del 2022 del Comune di Argenta si è chiuso con una perdita di 10 milioni. Ci sarà molto da lavorare". Altri punto qualificante la sanità, con al centro la salvaguardia dell’ospedale.

Franco Vanini