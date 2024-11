Balboni, 4.068 preferenze: "Primi della coalizione". Ora il rebus vicesindaco

di

Non scioglie la riserva, ma non nasconde la soddisfazione di essere "il candidato più votato del centrodestra in provincia". Il vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni ha seguito lo spoglio fino all’ultimo prima di commentare i risultati delle consultazioni regionali. Il suo è un exploit in termini di preferenze. Siamo a 4.068. Matematicamente, dunque, lui risulta eletto come consigliere regionale tra le file di Fratelli d’Italia. Il partito di cui è coordinatore provinciale. Un posto che, tuttavia, non si sa ancora se andrà a ricoprire. In ogni caso, dice al Carlino il numero due della giunta estense, "scioglierò la riserva tra qualche giorno".

Dopo di lui, in termini di preferenze, c’è Fausto Gianella. Cooperatore di lungo corso nel mondo della pesca, è stato in prima linea nel contrasto al dramma del granchio blu che ha afflitto le cooperative lungo tutto il Delta. Ma torniamo a Balboni. "Abbiamo perso una battaglia ma non la guerra – dice l’amministratore – e, il naturale sconforto per la perdita di Elena Ugolini, lascerà presto il posto al sentimento di forte determinazione che contraddistinguerà il nostro lavoro all’opposizione in questi anni". Sul risultato di Fratelli d’Italia, il coordinatore provinciale non ha dubbi. "Siamo abbondantemente il primo partito della coalizione e il secondo in senso assoluto sul territorio – scandisce – . In termini numerici, passiamo dall’8,6% del 2020 al 27,5% di oggi, con dei picchi interessanti in molti territori nei quali Fratelli d’Italia dimostra un forte radicamento".

In particolare, anche in queste elezioni, i meloniani sono forti nella zona della costa. Nel Delta hanno ‘portato a casa’ quasi tutti i Comuni. Anche a Cento, dove la giunta è di centrosinistra, ha invece trionfato il centrodestra. "Questi voti – assicura Balboni – non verranno dispersi. Le preferenze per le Regionali, sono guadagnate una a una. Non ci sono altri fattori che intervengono, se non in senso marginale. Per queste consultazioni i voti li si conquista uno dopo l’altro, mettendoci la faccia". In questo modo "il centrodestra, anche nel capoluogo, rafforza la sua presenza e la sua leadership".

Se Balboni dovesse accettare il seggio in Regione, sarebbe all’opposizione. Un po’ un revival della legislatura 2014-2019, quando era capogruppo in Consiglio Comunale dei meloniani. All’epoca una formazione residuale nel centrodestra. "Senz’altro – promette – mi farei portavoce delle istanze che abbiamo raccolto in queste settimane e in questi mesi di duro lavoro sul territorio. Dalle infrastrutture al supporto alle attività produttive, passando per le crisi occupazionali (Berco e Tollok), finendo con le questioni legate alla sicurezza idraulica del territorio estense". Una promessa, comunque, la fa. "Da parte nostra – dice – non ci sarà mai un’opposizione pregiudiziale, ma sempre e solo orientata al bene del territorio".

Benché si saprà nei prossimi giorni, Balboni se accettasse il seggio in Regione lascerebbe vacante il posto di vicesindaco. Che, comunque, in base agli accordi politici, spetterebbe a Fratelli d’Italia. Per cui sarebbe prima di tutto un rebus politico per il sindaco Alan Fabbri che si troverebbe, dopo pochi mesi, a dover affrontare un primo – non voluto – rimpasto di giunta. Che, si sa, non sono la passione di Fabbri.