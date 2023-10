Balboni attacca Ovadia: "È un nipotino del soviet, noi con l’Occidente. Protagonisti nel 2024"

d

"Solo un nipotino dei soviet come Moni Ovadia può mettere sullo stesso piano l’attacco terroristico di Hamas con il diritto di difendersi dello stato d’Israele. E questo è inaccettabile". Il senatore di Fd’I, Alberto Balboni, articolo 21 della Costituzione a memoria, torna sulla polemica che ha infuocato il dibattito ferrarese nelle ultime settimane. Il pulpito è quello dell’hotel Astra, che ha ospitato ‘L’Italia vincente’ la kermesse organizzata da Fratelli d’Italia, ieri mattina, per ripercorrere un anno dall’insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni. Premier che, in videocollegamento, è intervenuta a suggello della mattinata. "Hamas – riprende il filo Balboni – è il principale nemico dei palestinesi. E il feroce attacco che ha subito Israele è funzionale a fermare il processo di pacificazione dell’area che proprio l’unica democrazia mediorientale sta portando avanti da tempo. Ed ecco perché è gravissimo che una persona come Ovadia, sfruttando la sua posizione, sostenga certe tesi". "Posso continuare a dirlo?", chiede alla platea – gremita e plaudente – il senatore a più riprese. La domanda è funzionale a fissare un concetto: "Fratelli d’Italia – chiude – è dalla parte dell’Occidente e delle democrazie. Mai dalla parte dei terroristi". La sala è gremita e l’aspettativa è concentrata sulle prospettive elettorali. L’appuntamento di primavera è molto sentito. E Fratelli d’Italia vuole dire la sua. "Sono tanti i comuni che in giugno andranno al voto – così il senatore – e, tra questi, il capoluogo. Il nostro partito ha dato prova, a livello nazionale così come a livello territoriale, di saper governare. Ed è evidente che vorremo giocare da protagonisti". Tra l’altro, il senatore ferrarese ha appena incassato un assist importante che gli è stato servito dal collega, coordinatore regionale del partito, Michele Barcaiuolo. La federazione di Fd’I ferrarese è la prima, in termini di tesseramenti, a livello regionale considerando il numero di abitanti. "Abbiamo ampiamente superato quota mille iscritti – chiude Balboni – ma il tesseramento non è ancora concluso". Insomma la città estense sta diventando sempre di più un punto strategico per la geopolitica meloniana. E d’altra parte non è un caso che sia stata scelta come ‘tappa’ dell’evento diffuso voluto dal principale partito di governo sui territori. "Ferrara è stata scelta per tanti motivi – spiega Barcaiuolo – e, tra questi, c’è senz’altro quella di essere una città nella quale Fratelli d’Italia esprime un assessore, Alessandro Balboni, che ha dimostrato grandi capacità amministrative. Sarebbe infatti auspicabile che venisse ‘promosso’ dopo le elezioni". Insomma il messaggio è abbastanza chiaro. Fd’I gioca da senior partner della coalizione e – forte dell’esperienza all’esecutivo centrale – si fa largo sui territori. A proposito di governo centrale, il coordinatore emiliano-romagnolo ricorre alla "forza dei numeri". "Quest’anno – dice – l’Italia è cresciuta più di Francia e Germania, segnando anche un record in termini occupazionali. Grazie all’azione in politica estera del premier Meloni l’Italia è tornata ad avere una grande credibilità sullo scacchiere internazionale e sui principali dossier geopolitici. Dalla guerra in Ucraina, passando per quella in Israele, finendo con il conflitto azero-armeno. Insomma, i numeri ci dicono che abbiamo imboccato la strada giusta". La pensa così anche il coordinatore provinciale e parlamentare, Mauro Malaguti che, prima di introdurre gli interventi delle colleghe deputate Marta Farolfi e Beatriz Colombo e del panel conclusivo condotto dal capogruppo di Fd’I a Bologna Stefano Cavedagna, mette in fila una serie di risultati ottenuti dall’esecutivo. "Non è stato un anno face – chiude – ma grazie al lavoro di Meloni e della squadra di governo stiamo stilando una finanziaria prudente, ma che dà risposte, stanziamo fondi sulla sanità e stiamo dando risposte ai problemi degli italiani".