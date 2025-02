Balboni (Fd’I): "La politica adesso resti unita". Minarelli (Pd): "Manager, scelte inaccettabili"

La crisi della Berco – così il vicesindaco di Ferrara e presidente di Fratelli d’Italia, Alessandro Balboni – e il tragico licenziamento di 247 lavoratori rappresentano un dramma per il nostro territorio, una ferita aperta per le famiglie coinvolte e per tutto il tessuto produttivo ferrarese. Fratelli d’Italia segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione, e il nostro Governo, fin dai primi momenti, è stato impegnato nella gestione della crisi.

I nostri parlamentari sono in costante contatto con il ministro delle Imprese Adolfo Urso, per monitorare da vicino questa vicenda così delicata. Poi l’aggiunta: "L’importante è che ci sia coesione e unitarietà delle forze politiche perché in un momento così difficile è indispensabile un impegno univoco della politica. Occorre remare nella stessa direzione per tutelare un territorio che, purtroppo, da decenni è in sofferenza e sta vivendo momenti ulteriormente critici. Dobbiamo lavorare insieme affinché non si verifichi un’ulteriore desertificazione del nostro tessuto produttivo".

Fratelli d’Italia, conclude Balboni, "continuerà a sostenere ogni sforzo volto alla salvaguardia dell’occupazione e alla difesa dell’industria locale, lavorando in sinergia con le istituzioni nazionali e regionali per trovare soluzioni concrete. La nostra priorità è la tutela dei lavoratori e la salvaguardia del futuro economico del territorio, per affrontare questa crisi e ridare speranza a chi oggi si trova in difficoltà".

Sul caso Berco interviene anche il Pd provinciale: "Inaccettabile il comportamento dell’azienda – così il segretario Nicola Minarelli –, che sembra non tener conto del futuro di centinaia di famiglie, delle relazioni sindacali e di un intero territorio che ha dato tanto a Berco nel corso dei decenni. Il territorio ferrarese, che ha sempre sostenuto e contribuito alla crescita dell’azienda, merita rispetto e attenzione. Le istituzioni – continua –, le forze politiche e sociali devono essere unite in questa difficile battaglia per la dignità e il lavoro. Il Partito democratico di Ferrara è e sarà sempre al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, pronto a fare la propria parte in questa lotta per il futuro della comunità".