Balboni (Fd’I):: "Zappaterra sbaglia, con la manovra più soldi per la sanità"

"Marcella Zappaterra dà i numeri, ma li sbaglia clamorosamente, non so se in mala fede o per scarsa informazione. Forse le basta ripetere gli slogan di Elly Schlein nella speranza che gli elettori ci caschino. Ma la verità è un’altra. La manovra presentata dal Governo prevede risorse aggiuntive per la Sanità pari a 1,302 Mld per il 2025; 5,078 Mld per il 2026; 5,780 per il 2027; 6,663 per il 2028 e così via fino al 2030 dove sfiora i 9 Mld. Zappaterra dice che queste risorse non sono sufficienti a garantire la percentuale degli anni scorsi in rapporto al Pil. Falso! Quest’ anno la percentuale della spesa sanitaria in rapporto al PIl si è attestata al 6,3%; l’anno prossimo per effetto dell’aumento deciso in Legge di Bilancio sarà del 6,35% e nel 2026 salirà al 6,46%. Esattamente il livello che aveva toccato nel periodo 2016/2019 quando governava il Pd. Certo, nel 2020/2021 la percentuale è stata maggiore, a causa delle spese straordinarie legate all’emergenza pandemica e al crollo del Pil, ma nessuna persona con un minimo di onestà intellettuale può pensare di prendere a riferimento quel biennio terribile. Se facciamo il confronto con la Germania siamo molto lontani, è vero. E lo stesso vale per Francia e Regno Unito, dove il rapporto è tra il 9% ed il 10%. Ma era così anche quando governava il Pd e non ricordo che Zappaterra o altri di sinistra se ne siano mai scandalizzati".

Sen. Alberto Balboni (Fd’I)