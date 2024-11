Balboni rompe gli indugi: "Regione? Resto in Comune. Qui farò il bene di Ferrara, avanti con i miei dossier"

Di Bisceglie

La prevedibile sconfitta del centrodestra ha provocato, sul territorio, un’altrettanto prevedibile conseguenza: il vicesindaco Alessandro Balboni, pur risultando eletto in Consiglio Regionale tra le file di Fratelli d’Italia (forte delle sue oltre quattromila preferenze), resta in Comune. Al suo posto, subentrerà il primo dei non eletti, Fausto Gianella. Militante di centrodestra di lungo corso, uomo forte del mondo cooperativo, Gianella ha ottenuto un larghissimo consenso in particolare nel Basso Ferrarese, sulla Costa e nel Delta. Ma, come gli ricorda il senatore Alberto Balboni durante la conferenza stampa "avrà l’onere di rappresentare l’intero territorio e occuparsi di tutte le questioni più importanti che lo caratterizzano. Dal granchio blu, passando per Tollok e Berco, finendo con le infrastrutture e la Zls". Ma torniamo ad Alessandro. Proprio ieri, nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato di voler rimanere al suo posto di numero due della giunta, ha richiamato in qualche misura i valori fondativi del movimento cui appartiene – Fratelli d’Italia, di cui è anche presidente provinciale – per corroborare la sua posizione "anche agli occhi degli oltre quattromila elettori che hanno scelto di accordarmi la loro fiducia". Dreaming 2029? Molto probabile. "Ho scelto di restare a Ferrara in Comune – scandisce – perché sono certo che questa sia la soluzione migliore per il territorio. Da una prospettiva di maggioranza, da vicesindaco della città capoluogo, sono certo di poter esercitare il mio ruolo politico in modo più efficace. E, peraltro, questa è la scelta che ho condiviso con il sindaco Alan Fabbri, coerentemente rispetto le sue aspettative". Sono state tante, in questi giorni di limbo, "le manifestazioni di vicinanza e di affetto che mi sono arrivate da centinaia di cittadini, non solo ferraresi, ma anche da tutta la provincia". Appuntandosi al petto il risultato di essere "il secondo più votato in città, dopo l’assessore regionale uscente, Paolo Calvano", il ragionamento del vicesindaco si spinge sul piano più strettamente amministrativo. "In questi mesi – spiega Balboni – mi sono dedicato ai dossier più delicati del territorio: Zls, Petrolchimico e riqualificazione di piazza Travaglio tanto per citarne alcuni. Per cui, anche per evitare di abbandonare queste partite, ho deciso di restare". Il fatto di mettersi in gioco "rappresenta una cultura politica ben precisa – argomenta a fronte di qualche legittima richiesta di chiarimenti circa la sua scelta – : quando il gioco si fa duro come nel caso delle Regione, è giusto che il partito schieri le persone di maggior peso politico. Da presidente provinciale del partito, non potevo esimermi dallo scendere in campo". Gianella, dal canto suo, promette la politica della prossimità. "Il nostro partito – dice – ha avuto molto successo nelle nostre zone perché le persone hanno potuto toccare con mano la vicinanza della politica. Tanti sono stati i politici che hanno attenzionato il Delta e che si sono presi a cuore la problematica del granchio blu. Il senatore Balboni, il sottosegretario Galeazzo Bignami fino al ministro Francesco Lollobrigida. I primi fondi, dal governo, sono arrivati, quelli promessi da Stefano Bonaccini, li stiamo ancora aspettando". "Noi, di mare, siamo così – chiude – vogliamo sentire la politica che agisce, vogliamo vedere i risultati. Ecco perché, in particolare a Goro, abbiamo preso oltre il 70%". Il lavoro è appena iniziato. La ratio di questa scelta, politicamente, la spiega il senatore. "Avrebbe avuto un senso, da parte di Alessandro – dice – accettare un assessorato di peso in Regione nel caso in cui avessimo vinto, per rafforzare Ferrara. Ma, in queste condizioni, è meglio stare qui e lavorare per il territorio da vicesindaco".