Balboni su Moni Ovadia, "Sproloquiato" a causa del caldo, Zaramella risponde con evidenti falsità

Caro Carlino,

Roberto Zaramella scrive sul Carlino di sabato scorso che il sen. Alberto Balboni sul caso Moni Ovadia avrebbe "sproloquiato" a causa del caldo afoso di questi giorni. Vorrei replicare che ad essere molto confuso mi pare proprio chi si permette di esprimere giudizi offensivi basati su evidenti falsità. In primo luogo, mi pare legittimo criticare chiunque, persino il direttore del Teatro di Ferrara se si trasforma in attivista politico e sale sul palco di un partito per affiancare Beppe Grillo, che inneggiando alle brigate di cittadinanza e ai passamontagna ha evocato gli anni di piombo. Chi ricopre ruoli istituzionali così prestigiosi come Moni Ovadia, se vuole fare il comiziante, deve accettare le critiche che spettano ai comizianti. Si chiama democrazia. Critiche in ogni caso rivolte dal sen. Balboni senza ricorrere a frasi offensive, a differenza di Zaramella.

Infine, ricordo a quest’ultimo e soprattutto ai lettori del Carlino, che Berlusconi e Salvini sul sostegno all’Ucraina, compreso l’invio di armi, hanno sempre votato esattamente come Meloni e quindi – seguendo la sua logica bislacca – proprio come il PD. Perché allora Zaramella non si chiede anche il perché di questo altrettanto "strano" (secondo lui) connubio? Per non parlare di Tajani che a nome di Forza Italia ha appena riproposto l’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Scommetto che anche questo scandalizzerà Zaramella. Eppure la realtà è molto semplice e se si sforza anche lui la comprenderà: tutto il Parlamento italiano, dalla destra alla sinistra, è schierato dalla parte della libertà e quindi dell’Ucraina; con una sola eccezione, quella di Conte, che dopo aver votato come tutti gli altri, adesso si scopre pacifista sperando di lucrare qualche voto.

Per farla breve, mi pare chiaro che, a prescindere da chi dice di aver votato, le argomentazioni di Zaramella sono nient’altro che la fotocopia della propaganda putiniana e quindi incompatibili con le posizioni di tutto il centro destra.

Avv. Chiara Scaramagli