Balbuzie, menopausa e canto lirico. Al Teatro Nuovo ci sarà ’Liberi tutti’

Questa sera, alle 21, al Teatro Nuovo di Ferrara ci sarà ’Liberi tutti’ di e con Silvia Gavarotti. Un viaggio divertente per entrare nel dietro le quinte del mondo della comunicazione. Tutto quello che avreste dovuto sapere da piccoli e nessuno ha avuto il coraggio di dirvi. Ironia, gioco ed emozioni saranno gli ingredienti di questo spettacolo.

Dalla balbuzie alla menopausa, dal canto lirico al Public Speaking. La missione di Silvia è far vivere la comunicazione come un semplice atto di generosità, senza alcuna sovrastruttura. Saranno novanta minuti di racconti esilaranti e di giochi interattivi con l’obiettivo di scoprire la potenza della propria unicità. Uno spettacolo per acquisire in modo pratico e veloce quegli spunti che sono necessari per comunicare senza paura del giudizio. Siamo tutti protagonisti. Silvia Gavarotti, nel corso della sua carriera, ha recitato in Torno indietro e cambio vita e Tempo instabile con probabili schiarite. Commedia (Italia - 2015).