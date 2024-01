Balcani, nazionalismi e democrazia

Si terrà venerdì alle 17.30 alla libreria Libraccio di piazza Trento e Trieste la presentazione del libro ‘La scomparsa dei Balcani. Il richiamo del nazionalismo, le democrazie fragili, il peso del passato’, di Francesco Ronchi, edito da Rubbettino. L’iniziativa è organizzata dal Movimento Federalista Europeo e fa inoltre parte del ciclo di libri del Laboratorio per la Pace di Unife. Dialogano con l’autore lo scrittore Diego Marani, l’avvocato Guglielmo Bernabei e Rossella Zadro, segretaria Mfe sezione di Ferrara. I Balcani stanno scomparendo. Da tempo in attesa di entrare in Unione europea, rappresentano un grande vuoto nel cuore geografico e storico dell’Europa. Il libro è un viaggio dentro tali territori, con l’invito a riscoprirli. Dietro quest’apparente vuoto si agitano forze in grado di condizionare il futuro del continente. Il ritorno del nazionalismo e di un forte richiamo alla identità etnica che scuote tutta la regione, la corruzione, la criminalità, l’esodo di massa verso altri paesi da parte delle giovani generazioni, e non da ultimo le ingerenze non europee, da quella russa a quella cinese, tendono a destabilizzare l’intera area rappresentando una grave minaccia. In tale quadro, sulla base delle lezioni della storia passata, possiamo intuire che se la situazione dovesse degenerare, ciò avrebbe delle conseguenze devastanti su tutta una Europa, oggi come mai, sofferente. Francesco Ronchi insegna Politica europea alla Columbia University a New York e a Sciences-Po a Parigi. Funzionario europeo, è stato incaricato delle attività a sostegno della democrazia nei Balcani per il Parlamento Europeo. Autore di numerose pubblicazioni ed articoli sulla stampa internazionale tra cui il Wall Street Journal e Le Figaro.