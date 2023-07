Balda chiude il set in terra estense "Accolti benissimo da questa città"

"Quando ho visitato Ferrara per la prima volta, era il 2019, sono rimasto assolutamente stupito dalla misteriosità e dalla bellezza della città".

Parola del giovane regista David Balda: il suo film d’esordio, “Narušitel”, è uscito quando aveva soli 18 anni ed è stato il cineasta più giovane al mondo ad aver mai avuto un lungometraggio distribuito su Netflix. Balda ha terminato nei giorni scorsi le riprese nella città estense – e a Bologna – del film che si intitola ‘Manipulation’. La pellicola, spiega, intende "mostrare la manipolazione attraverso varie società segrete, anche grazie a uno studio di anni, con interviste a personaggi che ne fanno parte".

"Siamo rimasti gentilmente sorpresi dal fatto che tutti cercassero di aiutarci e supportare le nostre riprese" aggiunge ancora David Balda. Da qui i ringraziamenti al Comune, alle attività private e a tutti i ferraresi. Il film uscirà nelle sale nel 2024, ora il set si è spostato in Repubblica Ceca. Nel cast attori famosi come Predrag Bjelac, noto per il ruolo di Karkaroff in Harry Potter, e l’attore ceco-canadese Pavel Kriz, di Mission Impossible e Last Knights. Il ruolo del protagonista del film invece è stato assegnato all’emergente attore slovacco Radoslav Gavlas, mentre la famosa attrice ceca Anna Čtvrtníčková interpreterà la sua controparte.