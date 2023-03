Bal’danza, l’assemblea Da 20 anni in campo tra musica e cultura

Oggi con inizio alle 11 nei locali del circolo Unione in via Alberto Lollio 15 si terrà l’assemblea di Bal’danza. L’associazione culturale Bal’danza è nata nel 2003 con lo scopo di promuovere l’interesse per la musica, la danza, il teatro, partendo dal periodo rinascimentale e barocco, attraverso momenti culturali e didattici. ‘Venti anni in musica’, vissuti con pienezza grazie all’apporto dei soci fondatori, di soci che ci hanno fatto sempre sentire la loro affettuosa adesione, di volontari appassionati.