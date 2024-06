Baldini resta sullo scranno: "Mai pensato di perdere. In Giunta nuovo e vecchio"

ARGENTA

Il giorno dopo è ancora più dolce il risveglio, dopo aver vinto le elezioni, e in quel modo, al primo turno, mentre nel turno precedente ci fu bisogno del ballottaggio e con la vittoria ottenuta di un’incollatura, uno scarto di appena 35 voti. Era il periodo della Lega trionfante, Ottavio Curtarello era un giovane dirigente del Carroccio, invece è stato sacrificato per fare spazio a Gabriella Azzalli. Quest’ultima aveva bruciato le tappe, annunciando la candidatura in autunno, ma con il passare del tempo Baldini ha riguadagnato terreno, nonostante i problemi finanziari di Soelia, cavallo di battaglia di Azzalli. "Abbiamo fatto una campagna elettorale convinti di farcela – afferma il primo cittadino -non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di andare sotto. Quando sono cominciati ad affluire i dati degli scrutini e sono arrivati quelli delle frazioni dove solitamente il centrosinistra cede il passo (Traghetto, San Nicolò, Ospital Monacale, Santa Maria Codifiume), ho capito che avevamo vinto le elezioni. Infatti ho vinto in quasi tutti i seggi". Riguardo alla nuova giunta, sarà un rinnovamento nella continuità, "con alcune facce nuove e delle conferme, tenendo conto del risultato delle urne". Il riconfermato sindaco Andrea Baldini intanto è già al lavoro. Quando lo contattiamo è a Traghetto per rendersi conto dello stato di avanzamento dei lavori per la riqualificazione del campo sportivo, un’opera da 510 mila euro. "I lavori sono a buon punto, l’aspettativa è che si concludano entro l’anno, ma spero anche prima. E sullo stadio di Argenta posso anticipare che proprio la settimana scorsa c’è stato l’accantieramento, un investimento da 4,6 milioni. Lo stadio è stato completamente ripensato; ci sarà il rifacimento del campo di gioco, nuovi spogliatoi e nuovi fari". E il campo di via Napoli, dove gioca il Consandolo "avrà una tribunetta provvisoria". Rispetto agli altri Comuni in cui si è votato la composizione del consiglio comunale ancora non è stata ufficializzata, ma dovrebbe essere: Lista Pd: Sanchi, Ventura, Felloni, Pirazzini, Saletti, Barilani, Zanotti, Brunelli. Lista civica "Andrea Baldini sindaco": Albini. Lista civica "#Futurogreen": Giulia Cillani. In minoranza per Argenta Rinnovamento Gabriella Azzalli capogruppo e i consiglieri Checcoli, Brunazzi, Protti. Fratelli d’Italia: capogruppo Fanini, Gaiani.

Franco Vanini