Ballard, il ritmo del mito

Stasera alle 21.15 il grande jazz torna al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) con il trio Lanzoni-Evangelista-Ballard, composto da Alessandro Lanzoni, pianoforte, Gabriele Evangelista, contrabbasso, Jeff Ballard, batteria.

Due tra i più richiesti musicisti italiani al fianco di una vera e propria leggenda della batteria jazz mondiale. Jeff Ballard può vantare una carriera di membro stabile del Brad Mehldau Trio, di co-leader del gruppo Fly con Larry Grenadier e Mark Turner e un passato a fianco di mostri sacri come Ray Charles, Lou Donaldson, Bobby Hutcherson e Chick Corea. Alessandro Lanzoni e Gabriele Evangelista hanno suonato con molti dei più rappresentativi musicisti del jazz italiano, da Enrico Rava, a Stefano Bollani e Roberto Gatto, e sono tra i pochi musicisti della loro generazione che si sono misurati con colleghi d’oltreoceano del calibro di Kurt Rosenwinkel, Ralph Alessi, Thomas Morgan, Eric McPherson e lo stesso Jeff Ballard.

Il gruppo nasce in Toscana, dove risiedono i tre musicisti, a seguito della loro comune esperienza a Siena Jazz. Ad una prima memorabile esibizione a ‘Un tubo jazz club’, spazio di riferimento dell’Accademia senese, fa seguito questo tour italiano, dunque non poteva mancare una tappa a Ferrara dove i tre sono spesso di scena e dove finalmente saranno protagonisti per la prima volta assieme.