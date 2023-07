Ballate da una folk revolution a Ferrara: Les Irlandiis dai pub alla tradizione d'Irlanda

Siamo alla 5ª serata di Night and Blues, rassegna organizzata dal rione Santo Spirito (via Mortara 98). Appuntamento oggi alle 21,30 con Les Irlandiis – An almost Irish band. Il secondo week end lungo con il Night and Blues 2023 partirà con un’altra sorpresa: Les Irlandiis. Il gruppo nasce nel 2003 da una passione per la musica irlandese. Dal nucleo originario di trio, essenzialmente dedicato alle esibizioni in piccoli pub, il gruppo si sviluppa nel 2005 anche nella formazione arricchita dalla sezione ritmica – basso e batteria –, violino e fisarmonica: lo scopo è quello di esibirsi anche su palchi più importanti e raggiungere un maggior numero di ascoltatori. Il loro repertorio è un viaggio fra le più belle e conosciute pub songs della tradizione d’Irlanda e popolari ballate della Folk Revolution.

Nel 2023 Les Irlandiis festeggiano il loro ventennale. La band è formata da Umberto Bisi: voce solista, chitarra, flauti, Simone Battaglini: chitarra, voce, Marcello Colletti: fisarmonica, voce, Mattia Colletti: violino e Maurizio Colletti: banjo, mandolino, chitarra, armonica, voce. L’ entrata a offerta libera. L’apertura delle cucine è alle 20, concerto alle 21,30.