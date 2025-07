Ballate e ritmi indimenticabili ’Rock the beach’ scalda l’estate

‘Rock the Beach’ scalda l’estate ferrarese tra tributi ai Coldplay e ritmi pop rock, Continua a risuonare lungo la costa ferrarese la musica.

Rock the Beach’, il festival di tribute band che anima il Florenz Open Air Resort del Lido degli Scacchi e il Just Prestige Beach Club del Lido delle Nazioni. Dopo le prime serate che hanno richiamato centinaia di appassionati, questa settimana il cartellone propone due appuntamenti imperdibili, tra atmosfere internazionali e sonorità pop rock. Questa sera, alle 21, il Florenz Open Air Resort ospiterà Coldplace, la tribute band che riporterà in vita l’emozione dei live dei Coldplay, tra ballate indimenticabili e ritmi trascinanti. I Coldplay sono un gruppo musicale rock alternativo britannico formatosi a Londra nel 1997. Raggiunsero la fama mondiale con il loro singolo Yellow, contenuto nel loro album di debutto Parachutes (2000). Il brano diventò presto una hit e nel luglio 2000 arrivò a piazzarsi alla quarta posizione della classifica dei singoli britannica. A pochi chilometri di distanza, al Just Prestige Beach Club, salirà invece sul palco Ophidia, con un repertorio pop rock che spazia dai classici anni ’80 alle hit contemporanee. Ma il clou della rassegna è ancora da venire. Tra gli eventi più attesi spiccano i concerti dei 60 Lire, la band che sta conquistando il pubblico con le sue riletture dei grandi successi degli anni ’60 e ’70, in programma il 19 luglio e il 30 agosto. Non mancheranno poi omaggi a Vasco Rossi (dall’inizio della sua carriera nel 1977 ha pubblicato 34 album, di cui 18 in studio, 11 dal vivo e 7 raccolte ufficiali, oltre a due Ep e un’opera audiovisiva), Adriano Celentano e Mina, due giganti della musica italiana, con tributi che promettono di far rivivere l’energia dei loro live più celebri. La rassegna, a ingresso libero, unisce divertimento e solidarietà: durante ogni serata vengono raccolti fondi per associazioni di volontariato locali impegnate nell’assistenza a persone ammalate. Per chi vuole abbinare la musica a una cena sotto le stelle, entrambe le location offrono la possibilità di prenotare tavoli con vista sul palcoscenico, per una serata all’insegna del buon cibo e delle melodie senza tempo, musica e sapori ingredienti che regalano magia e relax. Un’estate all’insegna della musica, dove ogni concerto è un viaggio attraverso le epoche e i generi che hanno fatto la storia.