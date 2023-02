Balli, carri allegorici e auto: la piazza in festa

CENTO

Hanno fatto ballare tutta Italia con le loro performance a X Factor e hanno fatto ballare anche piazza del Guercino. I Disco Club Paradiso hanno letteralmente conquistato tutti con la loro energia e talento, eccellenze locali special guest della terza domenica di carnevale che ancora una volta è stata da record per le presenze. Piazza gremita, corso pieno di persone e solo per dare qualche numero, Cento diventata meta per oltre 140 camper e 36 pullman di cui uno anche da Israele e dalla Croazia. "Suonare su questo palco lo abbiamo sognato per tanto tempo – dicono i Disco Cub Paradiso, padroni del palco centese –Siamo a casa. ieri nei baretti e oggi qui. Ma l’abbiamo sudata. Tra la folla abbiamo riconosciuto un sacco di gente Cento ci ha sempre voluto bene e ci ha sempre aperto le porte. Abbiamo regalato tanta energia alla piazza ma ne abbiamo ricevuta altrettanta. Questa per noi è un nuovo punto di partenza".

Una domenica dalle continue sorprese, aperta dalla sfilata di una ventina di Lamborghini nel momento culminante della tre giorni dedicata a Ferruccio Lamborghini organizzata dal Lions insieme a Manservisi Eventi, Comune, Teatro e Cinepark e l’arrivo sul palco di Ginevra Lamborghini, padrona del palco regalando al pubblico due brani ma anche tantissimi selfie, in uno scambio di reciproco affetto. "E’ un’emozione incredibile essere qui per tanti motivi – ha detto Lamborghini - un carnevale al quale sono particolarmente affezionata perché mio padre da bambina mi ci portava sempre. E’ bellissimo ritornare ai ricordi, in questa piazza meravigliosa, vedere la gente che dimostra affetto, allegria e colori. E’ stato stupendo, ho conosciuto tanti di voi e ho parlato anche con chi aveva conosciuto nonno Ferruccio. Mi sono sentita a casa, in una grande famiglia. In questa cornice particolarmente allegra, colorata mi sento di dire a tutti di non perdere mai il sorriso, di trovare sempre un motivo per sorridere, trovare l’allegria e il lato positivo. E’ importante fare tesoro di giornate come queste e portarsele nel cuore".

Così Ivano e Riccardo Manservisi hanno centrato un’altra domenica spettacolare regalando a Cento occasione preziosa per il turismo e l’economia, risultato garantito dell’esperienza della Manservisi eventi. Presente anche Romano Reggiani, l’attore che interpreta Lamborghini nel film appena uscito e l’assessore regionale Paolo Calvano. "Il risultato di pubblico dà merito al grande lavoro che è stato fatto da tutti – è il plauso di Calvano – vogliamo essere sempre di più vicino al carnevale". Enorme lo spettacolo dei carri in parata con un grande gettito di gadget sul pubblico: i Fantasti100 con ‘Non puoi essere solo di latta’ spiegando a tutti che l’amore dà un cuore a chiunque, poi il Risveglio con ‘Ordinarie follie’ e il lupo del male e dell’inquinamento che esce dalla sua tana, i Mazalora con ‘Giovani Wannabe’ e la bella danza di Sandy e Danny di Grease, i Toponi con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’ parlando di macchine del fango e ombrelli a proteggersi e infine i Ragazzi del Guercino con ‘il pescatore di sogni’ e l’invito a tutti di inseguire i propri sogni. Il tutto aperto dal gruppo a piedi Figli delle Stelle, la conduzione dal palco di Patty Po, Alessadro Ramin, l’inossidabile patron Ivano Manservisi e la direzione di Riccardo Manservisi e le immancabili ballerine brasiliane di Ipanema show.

Laura Guerra