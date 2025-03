Ballo e moda in passerella. La madrina è Martina Stella

Martina Stella madrina della moda a Ferrara. La nota attrice sarà la protagonista di ‘Ferrara Fashion Night, un’iniziativa in programma sabato 5 aprile alle 18.30 a Palazzo Roverella in corso Giovecca. L’appuntamento è stato presentato ieri mattina nella residenza municipale, con i dettagli e ospiti. Una nuova iniziativa incentrata sulla moda e non solo, che vedrà come ospite attesa Martina Stella, oltre l’importante sfilata di Matteo Sorbellini. All’incontro sono intervenuti l’assessore a turismo e promozione del territorio del Comune di Ferrara Matteo Fornasini, il presidente e il vicepresidente dell’Associazione E360 Federico Sandonati e Giorgio Ferroni, la responsabile immagine dell’evento Federica Taranto, Enrico Lionello dell’Autosalone Cavour-Mazda, Elena Lombardi di Banca Centro Emilia, Rosangela ‘Rosy’ Romagnini di Estetica Ferrara e RRSculpt wellness & fitness, Michele Bedendo titolare Montebello Pizza & Cucina e bar Seven. "Si tratta indubbiamente di una nuova e bella iniziativa – ha sottolineato l’assessore Matteo Fornasini – messa in campo da questa nuova associazione E360, nata con l’obiettivo di organizzare attività che promuovono la nostra città. Il Comune di Ferrara ha dato il patrocinio". La serata organizzata dall’Associazione E360 prevede un aperitivo iniziale a cui farà seguito una cena, la presentazione della collezione Hipnotika di Matteo Sorbellini con sfilata di ventidue modelli ferraresi, di cui undici ragazze e undici ragazzi. Il tutto curato da Federica Taranto. Un programma che proseguirà con un dopocena e il ballo. Lo scopo dell’iniziativa,è quello di rendere Ferrara sempre più vicina alla moda. "L’associazione E360 – spiega il presidente Federico Sandonati –ringrazia per la collaborazione il direttore artistico del ‘Ferrara Film Festival’, Maximilliam Law, grazie al quale, l’evento avrà rilevanza nazionale."

Mario Tosatti