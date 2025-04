Ballotta: "Cambiare il paradigma". Garuti (Provincia):: "Rapporto costruttivo"

"Questo congresso interviene in una fase particolarmente delicata per il nostro Paese e non solo. La Cisl si sta impegnando per portare avanti una legge fondamentale, che cambierà il paradigma: quella sulla partecipazione. Un successo che, in qualche modo, sarà garantito anche dalle realtà come Ferrara". Mentre il segretario regionale della Cisl, William Ballotta scandisce queste parole in apertura di congresso, alle sue spalle scorrono le immagini dei banchetti di raccolta firme che i sindacalisti hanno svolto in questi mesi per dare corpo alla proposta di legge di iniziativa popolare. "L’appuntamento di oggi (ieri, ndr) – riprende – è particolarmente importante perché interviene in uno dei territori senz’altro più fragili della Regione, ma che ha tantissime potenzialità da esprimere anche nella logica regionale". E se il presidente della Provincia, Daniele Garuti, insiste sulla "necessità di avere un rapporto costruttivo con i sindacati, perché tutti – magari da prospettive differenti – perseguiamo il bene della comunità", è Andrea Cuccello della Cisl nazionale a entrare nel merito delle sfide territoriali – dopo l’analisi del docente Aurelio Bruzzo – anche dalla prospettiva romana. "Siamo a un passo – dice – da un cambio di paradigma rappresentato dalla legge sulla partecipazione dei lavoratori. L’obiettivo, poi, sarà metterla in pratica in un contesto lavorativo denso di incognite e sfide. Gli appuntamenti congressuali, comunque, sono fondamentali perché aiutano a mettere a fuoco le necessità più impellenti di un territorio. Nella fattispecie Ferrara, che da sempre ha un problema legato alle infrastrutture, deve iniziare seriamente a ragionare su come risolvere i problemi legati alla logistica. A questo, si aggiunge la sfida di una sempre più pervasiva presenza tecnologica che deve vedere mondo produttivo, pubblica amministrazione e parti sociali lavorare assieme". Sono più o meno i temi che emergono anche nei tanti interventi che si susseguono. La platea, è quella delle grandi occasioni. Tra gli altri: l’assessore Francesco Carità, il vicepresidente della Camera di Commercio Paolo Govoni, Matteo Carion (Cna), Davide Urban (Ascom), Paolo Cirelli (Confartigianato) e altri.