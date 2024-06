Ballottaggio, il rush finale tra Bassi e Pagnoni

Domenica dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15, saranno nuovamente chiamati alle urne i 13.548 elettori del comune di Copparo per il turno di ballottaggio. In lizza per la carica di sindaco sono Fabrizio Pagnoni, primo cittadino uscente in corsa per il secondo mandato consecutivo, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e dalla lista civica Uniti per Copparo, ed Enrico Bassi, candidato della coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e lista civica Rinascita. Al primo turno, che ha visto l’affluenza attestarsi al 61,96% (8.394 i votanti), Pagnoni ha ottenuto il 47,27% delle preferenze (3.848 voti), mentre Enrico Bassi il 41,01% (con 3.338 preferenze), davanti agli altri due aspiranti primi cittadini: il candidato della Lista civica Per Copparo Luca Fedozzi (10,70% con 871 voti) e Giovanni Mazzorana con la lista Adesso Italia (1,02% con 83 voti). Fedozzi e Mazzorana, che non hanno avuto accesso al ballottaggio, hanno deciso di non procedere all’apparentamento con le coalizioni dei due candidati, lasciando così libera scelta di espressione al proprio elettorato. Importante sarà la partecipazione, tanto che sia Fabrizio Pagnoni sia Enrico Bassi, nel corso delle ultime due settimane di campagna elettorale che hanno svolto sul territorio, è stato più volte rivolto un sentito invito alla cittadinanza a recarsi alle urne domenica e lunedì (giornate in cui apriranno i ventidue seggi del Copparese distribuiti tra capoluogo e frazioni) per esprimere la loro preferenza. Preferenza che potra essere semplicemente espressa tracciando una croce sul nome del candidato sindaco (si ricorda che non è ammesso il voto disgiunto). Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione, fissata alle 15 di lunedì 24 giugno. Tutti gli elettori sono invitati a verificare il possesso della tessera elettorale. L’Ufficio Elettorale per il rilascio delle tessere elettorali sarà aperto oggi dalle 9 alle 18; domenica dalle 7 alle 23; lunedì dalle 7 alle 15. Dunque, saranno giorni di attesa nel Copparese per conoscere chi sarà a guidare il Comune per il prossimo quinquennio.

Valerio Franzoni