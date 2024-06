Ballottaggio Perelli contro Perelli. Lo stesso cognome, gli stessi voti: "Speriamo qualcuno cambi idea". Ma c’è chi preferisce il mare

Gira la ruota, a volte dispettosa, del consenso elettorale. La pallina rimbalza, si ferma, rimbalza ancora e di nuovo si ferma. Sul totalizzatore appare 1.717 voti. E’ ballottaggio secco. Lo strano caso succede a Tresignana, 6927 abitanti, comune nato il primo gennaio del 2019 dalla fusione di Tresigallo (città dell’utopia) e Formignana. Numeri da giocare al lotto, sulla ruota delle elezioni. Non è solo questione di cifre, ma anche di nomi. Colleziona 1.717 voti Mirko Perelli, lo sfidante, a capo della civica ‘Tresignana Cambia’ appoggiata dal centrodestra. Ottiene 1.717 voti Laura Perelli, con la civica ‘Tresignana prima di tutto’ sostenuta dal Pd. "Non siamo parenti", precisano entrambi.

La sede del comune è a Tresigallo, la città metafisica, archi che si perdono all’orizzonte, il bar Roma souvenir del passato. Giorno di mercato, ai tavolini di ’Oltre il tempo’ ci sono Valentino Gemmo, 71 anni, e Ivano Arbaltini, 73 anni, impiegato in una fabbrica di mangimi per pesci a Porto Garibaldi. "Trent’anni, una vita", dice. Andrà a votare al ballottaggio, che sarà domenica 23 e lunedì 24. E lì il destino non farà scherzi. Anche in caso di pareggio – risultato che avrebbe del miracoloso – ci sarà un vincitore. Il più anziano tra i due sfidanti, Mirko Perelli, che di anni ne ha 50. La rivale è una donna, l’età non si dice. "Se sono al mare ci resto", dice Valentino, deluso dalla politica. Ivano sa per chi votare, il nome un bisbiglio. Per le strade, gli occhi oltre le vetrine per vedere cosa fanno i candidati, i Perelli dividono. Parliamo di Mirko, era nella sede elettorale. "Ho fatto trenta, potevo fare 31", racconta, quel voto – una scheda – annullato. Ma lui non ha rimpianti. "E’ giusto, non era chiara l’indicazione dell’elettore", precisa. E’ stato l’ultimo vicesindaco di Tresigallo, dal 2016 al 2018, prima che diventasse Tresignana. "Una bella esperienza", svela. "Perché mi hanno votato? Perché la gente non è contenta di questi cinque anni della giunta. Qui è una roccaforte della sinistra, il mio è già stato un grande risultato". E di risultati ne sa qualcosa. Perelli, sempre Mirko, è stato giocatore di pallavolo, è arbitro di calcio. "Prima del voto ho incontrato il sindaco a teatro, le ho stretto la mano. Bisogna sempre essere corretti". E incrocia le dita. Perelli, parliamo di Laura, risponde alle critiche. "Abbiamo fatto tante cose in questi cinque anni", precisa. Poi elenca: "Il risultato è stato condizionato anche qui da una forte astensione. Sono stati anni difficili per chi amministra un comune, ma nonostante questo abbiamo realizzato o cominciato numerosi progetti. Abbiamo rifatto l’illuminazione pubblica, siamo stati i primi a credere nelle comunità energetiche, poi c’è la ciclabile da Formignana a Tresigallo, la messa a norma delle scuole, dal nido fino alla media. Abbiamo utilizzato i soldi delle fusione per abbassare le tasse". La gente li guarda, mentre per la strada si danno la mano, sorrisi, fair play. Poi tornano nella sede elettorale, c’è un comune da vincere. Perelli contro Perelli. Ma non proprio. C’era anche un altro candidato. Paola Marchi di "La voce di Tresignana" al terzo posto con 105 voti. Andranno a Mirko o a Laura? Si spera che al ballottaggio almeno un elettore cambi idea.