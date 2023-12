"Balneari, il Comune tutelerà le famiglie"

Sulla questione delle concessioni balneari, l’assessore Antonio Cardi intende fare chiarezza in merito alla posizione assunta dal Comune di Comacchio, alla luce del crescente stato di fibrillazione del settore che caratterizza questa fine 2023. "La legge n.118/2022, così come modificata dalla Legge n.14/2023 è chiarissima e non è stata oggetto di nessuna contestazione – afferma Cardi -: questa vieta espressamente agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni fino all’adozione dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare per riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime. Del resto le spiagge sono dello Stato e può essere solo lo Stato a stabilire i criteri di gara. Su quali basi Rimini abbia approvato un atto di indirizzo di carattere comunale per dare mandato agli uffici preposti di preparare i bandi per la riassegnazione dei titoli tramite gare pubbliche mi è ignoto, ma di certo non è la strada che intende seguire il Comune di Comacchio. Siamo consapevoli che tutto il settore preme per arrivare ad una definizione della materia, ma non si può prescindere dagli indirizzi operativi unitari emanati a livello ministeriale, pena il rischio di incappare in una moltitudine di contenziosi". Nodi cruciali che devono essere sciolti tassativamente prima di procedere alle eventuali aste riguardano il giusto riconoscimento del valore aziendale dell’impresa, degli investimenti realizzati e della professionalità degli operatori che hanno gestito il bene demaniale, secondo Cardi. Un altro elemento fondamentale, riferisce, riguarda la valutazione del numero massimo di concessioni da rilasciare a ogni operatore economico, che dovrà essere ridottissimo in modo da garantire un’adeguata pluralità e differenziazione dell’offerta. "In assenza di un’adeguata definizione di questi elementi, che non può prescindere da linee guida nazionali, il Comune non procederà ad indire le evidenze pubbliche – prosegue l’assessore -. Siamo consapevoli dei nostri limiti, ma una cosa deve essere chiara e cristallina: questo Comune farà tutto quanto in suo potere per non mandare sulla strada le numerose imprese balneari, caratterizzate per lo più da una dimensione familiare. Se poi il Governo riuscirà a dimostrare che la direttiva Bolkestein non è applicabile agli stabilimenti balneari italiani, mancando il presupposto di base previsto dalla stessa direttiva, cioè la scarsità della risorsa, vedremo cosa succederà a Rimini".

Valerio Franzoni