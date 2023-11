Balneari, la Giunta proroga le concessioni

COMACCHIO

Provvedimento importante assunto dall’amministrazione comunale di Comacchio. "Giovedì la Giunta di Comacchio ha approvato una delibera per disporre l’estensione della validità delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2024, con facoltà di ulteriore estensione al 2025 qualora la Cassazione accolga il ricorso del Sindacato Italiano Balneari 83942022 o il Tar di Lecce si esprima in tal senso sul cosiddetto contenzioso su Marina di Ginosa". Questo è quanto dichiara l’assessore al Demanio del Comune di Comacchio, Antonio Cardi: "Questa decisione, assunta dall’Amministrazione di Comacchio con la più assoluta convinzione, si allinea a quanto deciso all’unanimità da tutti i Comuni costieri dell’Emilia-Romagna nel corso della riunione tenutasi lo scorso 24 ottobre con l’assessore Regionale Andrea Corsini, alla presenza di tutte le rappresentanze del sistema balneare (Cna Balneari, Confartigianato Imprese Demaniali, Fiba-Confesercenti, Oasi, Sib-Confcommercio) – spiega l’assessore -. La proroga garantisce la continuità dei servizi offerti dai concessionari all’utenza, la conferma degli introiti in favore degli enti concedenti, la conservazione delle infrastrutture e, allo stesso tempo, consente agli uffici comunali l’espletamento delle procedure per il rinnovo del sistema concessorio in ambito locale. Il provvedimento riguarda tutte le concessioni demaniali interessate dalle proroghe disposte "per legge", ma oggetto di decisione (non ancora definitiva) contraria del Consiglio di Stato che le aveva dichiarate inefficaci, e pone momentaneamente fine allo stato di incertezza che ne era seguito". Un prossimo passaggio sarà quello di effettuare una ricognizione delle concessioni demaniali legittimamente in essere, con la volontà di restituire il quadro complessivo delle condizioni d’uso della fascia costiera comacchiese, individuando le parti di arenile potenzialmente oggetto di nuove concessioni. "L’auspicio è che la decisione presa dal Comune di Comacchio possa permettere di guadagnare del tempo, in attesa che il governo deliberi tenendo conto degli importanti risultati emersi dai lavori del tavolo tecnico sulla non scarsità dei litorali disponibili per permettere di avviare nuove imprese – conclude l’assessore comunale al Demanio -. Del resto è noto che l’obiettivo di Palazzo Chigi è quello di dimostrare che in Italia c’è un’abbondante quantità di litorali disponibili per avviare nuove imprese, in modo da garantire la concorrenza richiesta dall’Europa senza mettere a gara le concessioni esistenti".

Valerio Franzoni