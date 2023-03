"Balneari, si cercano i lavoratori stagionali"

Le ormai imminenti festività pasquali saranno il primo ‘banco di prova’ in vista della ripartenza della stagione turistica 2023. Una stagione a cui gli operatori della filiera del turismo (dagli stabilimenti balneari, alla ristorazione) e del commercio si stanno preparando per accogliere al meglio visitatori e turisti che sceglieranno di passare le proprie vacanze sulla costa. Tra le questioni più stringenti vi è quella della ricerca del personale che, come emerso nelle ultime settimane, è difficoltoso trovare. Per affrontare tutte le tematiche legate alla ripartenza, ieri pomeriggio al Bagno Panama di Porto Garibaldi, si è tenuto il primo seminario promosso da Ascom Confcommercio con gli operatori del settore.

Un incontro tecnico, coordinato dal direttore generale dell’associazione di categoria Davide Urban, che ha visto interventi del personale e dei consulenti del lavoro e della formazione di Ascom e Iscom. Nell’occasione sono state presentate Rossana Astorri e Paola Bergamini, consulente del lavoro per il supporto alle imprese. "È il primo di una serie di seminari che organizzeremo sul territorio provinciale – spiega il direttore generale Urban -. Un prossimo appuntamento è previsto a Ferrara. Come associazione di categoria stiamo lavorando al fianco delle imprese, per fornire loro il supporto necessario e gli strumenti utili per quanto concerne contratti, formazione, lavoro e servizi. L’obiettivo è aiutare le imprese, affinché siano pronte in vista dell’imminente avvio della stagione turistica". Una stagione che, come detto, comincerà a prendere piede con le prossime festività pasquali e con tutta una serie di importanti eventi che si terranno sia sulla costa che nella città estense.

E proprio per questo si sta lavorando per fornire alle imprese tutto il sostegno possibile, anche sul fronte del personale: "Il ciclo di seminari che abbiamo programmato – prosegue Urban – hanno lo scopo di presentare agli operatori tutti i servizi che mettiamo loro a disposizione, anche in termini di supporto al corretto inquadramento del personale, all’inserimento dei giovani nelle attività, oltre a tutti gli altri strumenti utili. Importante sarà farsi trovare pronti per la stagione turistica alle porte". Una stagione turistica che si apre con i migliori presupposti, alla luce degli ottimi risultati della stagione 2022, che ha fatto segnare un +6,5% in termini di presenze rispetto al 2019, ultima stagione pre-Covid: segno, questo, che l’offerta ha ricevuto grande apprezzamento.

Valerio Franzoni