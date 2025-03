Baltur, tagliato un altro grande traguardo : "La mia famiglia, tre generazioni al comando"

Festeggia i tre quarti di secolo: si tratta della Baltur, azienda centese conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per la qualità e l’affidabilità nel settore del riscaldamento e della climatizzazione. La società della famiglia Fava celebra dunque quest’anno "con orgoglio" un anniversario di grande rilievo, un traguardo importante che testimonia l’evoluzione e il successo di una realtà che da decenni è sinonimo di innovazione.

Fondata nel 1950 nella città del Guercino, Baltur (sede sulla via Ferrarese) ha saputo crescere e adattarsi alle sfide di un mercato in continua evoluzione, iniziato con lo sviluppo economico dell’Italia nel dopoguerra e proseguito fino ai giorni nostri con la scoperta e l’utilizzo delle energie rinnovabili e dei sistemi a idrogeno. L’azienda si è affermata come sicuro punto di riferimento nelle tecnologie della combustione, distinguendosi per il forte impegno verso l’innovazione tecnologica, la ricerca e l’uso responsabile dell’energia. "Siamo alla terza generazione di imprenditori, caso raro fra le aziende familiari", sottolinea Riccardo Fava, fin dal 1999 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Baltur, "e fra pochi anni entrerà in gioco la quarta, vale a dire i miei figli, che attualmente stanno studiando e preparandosi per potermi affiancare, in futuro, nella gestione dell’azienda".

Da 75 anni il core business di Baltur (acronimo dei fondatori Ballanti e Tura che qualche anno dopo vendettero all’indimenticato Augusto Fava e ai figli Enrico e Gianni) è rappresentato dai bruciatori, sia per uso domestico che industriale, venduti in Italia e all’estero. Ma negli anni il catalogo è stato via via ampliato con i prodotti comfort, vale a dire caldaie a gas, condizionatori e refrigeratori, pompe di calore e solare termico, per arrivare ai giorni nostri ai sistemi ibridi, al fotovoltaico e alle caldaie H2 Ready, certificate per il funzionamento con miscele di metano e idrogeno. "Per una media impresa come Baltur – rilevano ancora i vertici della società – è fondamentale attuare strategie che le permettano di rimanere uno dei riferimenti assoluti nel proprio settore ben sapendo di doversi confrontare anche con concorrenti di ben maggiori dimensioni".

È per questo che la proprietà Baltur ha sempre investito risorse significative in ricerca e sviluppo, fino ad inaugurare nel 2019 un nuovo laboratorio ricerche e prove, tra i più grandi d’Europa e dotato di attrezzature all’avanguardia: "Un vero gioiello all’interno del quale vengono progettati e testati i nuovi prodotti". Di qui l’impegno del team R&D di Baltur nell’analisi tecnica e progettazione di bruciatori standard e fuori standard a bassissime emissioni, che garantiscano un minor impatto ambientale mantenendo elevati gli standard di performance e qualità che, appunto, distinguono Baltur. Capillare è la rete di vendita in Italia con distributori e clienti in 50 Paesi del mondo, mentre la vision è costantemente proiettata al futuro: nel 2026 Baltur sarà tra le prime aziende del proprio settore a presentare il Bilancio di Sostenibilità: "L’ad Riccardo Fava crede fortemente nei valori e nei principi che sono alla base di un bilancio di sostenibilità, che sarà peraltro allineato e coerente con la strategia di prodotto e di posizionamento che riguarda Baltur e le aziende del settore, vale a dire la transizione energetica".