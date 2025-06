’Baluba’, tre giorni di festival

Dopo il grande successo della prima edizione, torna nuovamente alla metà di giugno il festival “Baluba” di Stellata, nell’area retrostante al Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” e adiacente ai locali della Sagra dell’Anatra. Una tre giorni, da venerdì 13 a domenica 15, all’insegna del divertimento, con musica per tutti i gusti, gastronomia e soprattutto la passione dei tanti giovani volontari del paese, per la gran parte al di sotto dei 35 anni di età. Il tutto, come dicono gli organizzatori, immerso nel contesto “balubiano” di Stellata, fatto di bellezze storico-naturalistiche e dei tratti essenziali del territorio: la campagna, i corsi d’acqua, ma anche le balle di fieno, le rane e persino le (simpatiche) nutrie. "L’immagine più bella di questo evento sono i giovani, del paese e non solo, che si spendono per far brillare il territorio e riescono a portare all’interno della comunità frazionale persone da tutta Bondeno e dai comuni limitrofi", commenta il sindaco Saletti.