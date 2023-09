Bambini a lezione dai carabinieri

Una lezione nel segno della sicurezza, carabinieri e bambini fianco a fianco tra spiegazioni, domande e mille curiosità. Nei giorni scorsi, durante la mattinata, il comandante della Stazione di Copparo e i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno tenuto un incontro presso i ‘Grest Estivi 2023’, che vengono organizzati all’Oratorio Don Orione a Copparo. L’obiettivo era quello di far conoscere ai bambini i valori che da oltre due secoli ispirano l’azione dell’Arma dei Carabinieri a tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e dei più deboli. All’incontro erano presenti molti bambini, Don Daniele Panzeri Parroco di Copparo e un’educatrice. Ai bambini sono stati illustrati i compiti dell’Arma, in particolare, il ruolo che svolge al servizio della collettività, l’importanza del rispetto delle regole e come comportarsi in caso di difficoltà. Al riguardo è stato simulata in diretta una richiesta d’aiuto al 112 da parte di un bambino che si era smarrito. L’operatore, dopo una serie di domande e dopo aver tranquillizzato il piccino, ha assicurato l’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri sul posto per aiutarlo. Durante l’incontro, sono stati mostrati anche alcuni mezzi dell’Arma, le uniformi e sono state fornite una serie di indicazioni sugli interventi che si effettuano quotidianamente nelle comunità. L’incontro ha suscitato molto interesse ed entusiasmo nei bambini, confermando ancora una volta l’importanza dei contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità, proprio a partire dai più piccoli.