Bambini con disabilità, le risorse del territorio. Un progetto per sostenere i genitori caregiver

Al via il Punto d’ascolto ‘L’Approdo’. Si tratta di un progetto finalizzato a realizzare ‘la mappa dei bisogni e le risorse del territorio’, promosso dall’associazione Le Passeggiate di Agata con il contributo dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune. Alla presentazione sono intervenuti l’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune Cristina Coletti, la presidente dell’associazione ‘Le Passeggiate di Agata’ Anna Baldoni, la coordinatrice del progetto e counselor referente del Punto di ascolto e orientamento Eleonora Boarini, Paola Bastianoni di Unife, la referente ‘Caregiver’ per il comitato ferrarese area disabilità Silvia Cavicchi e la direttrice di Uonpia - unità operativa neuropsichiatria per l’infanzia e adolescenza Usl di Ferrara Franca Emanuelli. "Il Punto di ascolto e orientamento – ha spiega l’assessore – fulcro di una progettualità che ha ottenuto 13.500 euro nell’ambito di un avviso pubblico dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune, rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei genitori caregiver. Questa risposta si struttura in un servizio qualificato e competente, promosso grazie alla rete di supporto tra le istituzioni coinvolte e le associazioni del Terzo Settore". La coordinatrice del progetto Anna Baldoni ha spiegato che "il progetto dà seguito a quello realizzato nel 2024 grazie alla partecipazione al precedente bando del Comune. L’obiettivo è quello di fare qualcosa di concreto nei confronti di quei genitori che sono anche caregiver, perché hanno figli che non sono autosufficienti. Con il precedente progetto sono state ascoltate e coinvolte 50 famiglie e tante altre associazioni". Il Punto di ascolto e orientamento L’Approdo, nel mese di febbraio, è attivo un servizio dedicato ai genitori caregiver che potranno richiedere un percorso di tre incontri individuali. Gli obiettivi sono ascolto della persona e della sua esperienza di genitore caregiver, raccolta dei bisogni, orientamento nei servizi e conoscenza delle opportunità presenti sul territorio.

Mario Tosatti