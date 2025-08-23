Bambini e ragazzi vanno a scuola . Così si impara l’arte della musica

L’Accademia di Musical e Alto Perfezionamento Musicale ’7VJC Academy’, riapre le porte, dopo il successo del Musical Summer Camp che ha coinvolto numerosi bambini di città e provincia dai 6 ai 13 anni, in un mese di emozioni tra canto, danza e teatro.

Gli Open Days si sviluppano nell’arco di domenica 31 agosto e giovedì 4 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Durante le giornate sarà possibile provare gratuitamente tutte le discipline artistiche, incontrare i docenti, ricevere consulenze personalizzate e iscriversi con uno sconto del 20%. L’Accademia propone corsi per ogni età e livello, dal percorso amatoriale a quello professionale. Si tratta di corsi di musical dagli 8 anni, riguardanti canto, coro, danza, recitazione, inglese con produzione finale di uno spettacolo teatrale originale, percorsi avanzati di composizione per il cinema, arrangiamento, fonico e band. Ma anche lezioni individuali di canto e strumento e infine musicoterapia. Questi corsi si aggiungono ai workshop di perfezionamento internazionale programmati da settembre a novembre con ospiti come Rossana Casale, Peter Bernstein, Tomaso Lama e Marian Mika . Le attività partiranno il 15 settembre, per tutti i corsi c’è la possibilità di ottenere la certificazione Trinity College of Music di Londra.

Sempre a settembre ripartiranno le serate con ’The Village’, ovvero il nuovo palcoscenico per tutti gli artisti della città. Nato come estensione naturale del progetto ’7 Virtual Jazz Club’, ’The Village’ è uno spazio multidisciplinare dedicato alla musica e allo spettacolo dal vivo. Inaugurato il 22 maggio di quest’anno, nella sede dell’accademia, che ospita performance di ogni tipo e disciplina artistica. Una volta al mese, il palco è a disposizione per chiunque voglia esibirsi, previa candidatura, in un’atmosfera inclusiva e professionale. Dopo la serata inaugurale con artisti come Duilio Pizzocchi, Antonio Cavicchi, Marco Sgargi e Michela Francheschini, ’The Village’ prosegue come luogo di musica d’insieme, condivisione e creatività dal vivo.

"Il Summer Camp ha confermato la voglia di arte e socialità da parte dei più giovani – spiega lo staff – Con gli Open Day vogliamo dare a tutti l’occasione di conoscere da vicino la nostra realtà e iniziare un percorso ricco e stimolante." L’associazione ’7 Virtual Jazz Club’, attiva dal 2016, promuove la musica di qualità a livello internazionale, offrendo esperienze uniche di crescita personale e artistica.