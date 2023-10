Bambini, odio e guerre nel mondo nella memoria di quattro scrittrici

Nell’immane confusione che le recenti guerre in Ucraina, a Gaza e in quel ribollente e pericoloso calderone politico del Medio Oriente, il peggiore e più odioso crimine si esercita sui bambini di ogni nazionalità che, come ci insegnano millenni di “guerra”, sono causa e oggetto dell’atrocità più incomprensibile e più malvagia.

La bambina più famosa? Anne Frank ma anche quelle il cui esempio è ancora oggi di monito: da Liliana Segre a Lia Levi a Edith Bruck e in altro contesto Dacia Maraini. Tutte -e parlo per conoscenza personale nonché per lunghissima amicizia con Edith e la Maraini- hanno tentato di fissare la terribile esperienza subita attraverso la parola, quella scritta. Filo rosso di questa situazione l’intervista che la Bruck ha dato al giornale La Repubblica l’11 ottobre pregresso e titolato dall’intervistatrice Brunella Giovara "Uccidono anche i piccoli come facevano i nazisti ma la vendetta non serve" che si colloca in parallelo a quello che Liliana Segre ha ribadito nell’intervista a Fabio Fazio nel nuovo programma di Che tempo che fa in onda il 15 ottobre: "Ho dovuto essere forte, ho dovuto essere me stessa, ho voluto essere una donna di pace, una che non odiava. E così morirò, non posso essere diversa da me". "Oggi è molto difficile non avere paura, però è più forte di me. Io voglio essere libera e non avere paura, questa è l’eredità morale che lascio ai miei figli e ai miei nipoti".

Conoscere è dunque capire. Ma possono i bambini conoscere l’orrore? La Bruck risponde che il bambino "non capisce niente, È perso, ha gli occhi persi. Se ha la madre vicino urlerà ‘mamma’. Se non l’ha resterà muto". Ecco allora che leggere i libri che vogliono fissare quel giorno risulta importante poiché la realtà si trasforma in arte e l’arte è conoscenza. In principio ci fu il libro di testimonianze più avvertito e complesso nel titolo e nella sostanza: Giacomo DeBenedetti, 16 ottobre 1943 che racconta la deportazione degli ebrei romani e la complicità delle autorità italiane nella retata. Partirono in 1022; ne ritornarono 16. Dei duecento bambini che furono deportati nessuno ritornò come racconta Umberto Gentiloni, Gli angeli del Ghetto, “La repubblica” 16 ottobre 2023. Il libro più esplicito anche nella dichiarazione del perché è stato scritto è quello di Lia Levi, Insieme con la vostra famiglia. 16 0ttobre 1943. La grande retata di Roma, Roma, 2023.

In esso Lia Levi ripercorre e cita quei luoghi che nella sua grande produzione letteraria ricordano quel giorno: "Sofferenza, ricordi, slanci affettivi non dovrebbero aspettare l’anniversario. Succede che sia proprio quella fatica del vivere a trascinarci in una compulsiva, perpetua corsa", p.17 dove l’eco di Pavese e di Primo Levi aleggia come necessità del ricordo. Così l’enucleare dai romanzi quel giorno, quel mese, quell’anno diverrà "Un piccolo sassetto di appoggio alla Memoria". Non ho lo spazio per ripercorrere attraverso la loro testimonianza affidata alla scrittura i testi di Liliana Segre e di Edith Bruck. Ne ho parlato in altre occasioni ma almeno i titoli possono portare un altro sassetto alla Memoria.

Per la Segre uno uscito nel 2016 in collaborazione con Enrico Mentana: La memoria rende liberi. La vita interrotta di una bambina nella Shoah. Per la Bruck, Signora Auschwitz. Il dono della parola ripubblicato quest’anno. Altra e fondamentalmente diversa esperienza dell’odio e dei bambini quella di Dacia Maraini il cui titolo corre perfettamente in linea con quelli delle sue compagne di sventura: Vita mia. Giappone 1943. Memorie di una bambina italiana in un campo di prigionia (Milano, 2023) addirittura uscito in ottobre. Ho appena recensito il suo volume di testimonianze affidate al Corriere della Sera In nome di Ipazia; inoltre, in molte altre occasioni ho parlato della nostra amicizia e della lunga ‘coabitazione’ accademica con suo padre Fosco e della nostra conoscenza fiorentina; ma questo testo è fondamentale per capire anche la sua necessità di scrivere. Fondamentale poi la poesia che s’intitola come il libro e a cui si rivolge la speranza di salvare nella memoria la vita che prima di andarsene "lasciati capirelasciati concepirelasciati abbracciarelasciati raccontare". Si noti perciò per tutte queste testimonianze l’anno che li lega nella Memoria: 1943. In questo momento è particolarmente utile leggere scritti che riportano alla mente l’occupazione nazista e le sue conseguenze a Parigi in Germania: Lily Graham, Il ristorante segreto di Parigi, Roma, 2023, e Karl Alfred Loeser, Requiem, Vicenza, 2023. La Graham vive e lavora in Inghilterra e i suoi romanzi sono diventati bestseller internazionali. In questo si racconta come nel 1943 nella Parigi occupata dai nazisti, nel ristorante Da Marianne ritrovo degli occupanti si può fare musica e mangiare discretamente serviti dalla prosperosa proprietaria Marianne che nasconde sotto il sorriso il suo odio per i suoi abituali frequentatori.

Un giorno il suo locale risulta sbarrato e una scritta “collaboratrice e assassina” campeggia sulla porta. Anni dopo la nipote che si reca a Parigi per rilevare il locale avuto in eredità dalla misteriosa nonna. Solo una foto le consegna i tratti della misteriosa ava e da lì s’avvia la sua ricerca sulla personalità e la storia di Marianne. Bellissimo il romanzo di Loeser che racconta una storia di musica d’invidia, di diritti negati o brutalmente strappati agli ebrei di Vestfalia. Musica, invidia, odio. Il romanzo il cui autore è il protagonista della vicenda lo scrisse negli anni Trenta e mai lo pubblicò.

Per una vicenda di eredità solo nel 2023 viene stampato e immediatamente tradotto in italiano e come suggerisce la quarta di copertina “racconta l’abisso di ogni dittatura e i meccanismi del terrore con l’impatto straordinario di una voce poetica”. Restano da commentare infine le dimissioni annunciate di Moni Ovadia da direttore del Teatro Abbado. Molto, forse troppo si sta dicendo sulla sua posizione politica e sulle sue conseguenze politiche. Ho sentito le reazioni della Comunità israelitica di Firenze: diverse e tutte plausibili così come discutibilissimi sono i commenti di Patrick Zaki: "Sono cristiano e di sinistra, critico Israele ma non ho nulla a che fare con Hamas".

Come diceva il poeta “Ai posteri l’ardua sentenza”. È appena giunta la notizia del bombardamento dell’ospedale di Gaza City dove sono perite centinaia di vittime. Hamas e Israele si rimpallano la responsabilità. Di chiunque essa sia va dichiarato con fermezza e senza distinguo che si tratta di un vero crimine contro l’umanità e a chi lo ha commesso è giusto sia comminata la condanna morale, sociale, politica ed etica di questa spaventosa vicenda.