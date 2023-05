Bambini protagonisti Novanta famiglie a scuola di sicurezza

Ha raccolto circa novanta famiglie di bambini da 0 a 6 anni l’evento ’Tutti al sicuro’, organizzato dal plesso scolastico Pablo Neruda di Villa Fulvia, che si è svolto nel giardino della scuola. Scopo dei giochi è stato insegnare ai bambini la sicurezza giocando e divertendosi, partendo da quali sono le cose che è pericoloso mettere in bocca, come si chiamano i numeri di emergenza, fino alla disostruzione e alla rianimazione cardiopolmonare. Grazie agli operatori di Voghiera Soccorso i piccoli soccorritori hanno potuto anche vedere come è fatto l’interno di un’ambulanza. "Questa iniziativa – ha spiegato Renata Vecchiatini, presidente del Consiglio di partecipazione – è nata da noi mamme che facciamo parte dei consiglio di partecipazione del plesso Neruda, in particolare da Marcella Belardo, Giovanna Mannella, Valentina Satta, Francesca Palli e Tiziana Rocchi, perché ci siamo accorte che la pandemia ha allontanato tutti dalle questioni importanti, lasciando strascichi, tra cui dare importanza a questioni non realmente emergenziali. Inoltre le famiglie e le insegnanti non si incontravano in un contesto come quello di oggi da almeno tre anni".

"Ci siamo coordinate con le maestre – ha proseguito – per dare a questa giornata una nota ludica ma anche informativa per le famiglie, coinvolgendo chiunque si occupi dei bambini, quindi genitori, nonni e baby sitter, con l’intento di divulgare in modo giocoso la cultura della sicurezza, per avvicinare a temi che non devono terrorizzare, ma essere parte del quotidiano. Contiamo di replicare l’evento, magari ampliandolo alle famiglie degli altri plessi". Soddisfatta l’assessora Dorota Kusiak: "È una bellissima iniziativa, nata dalla volontà dei genitori che fanno parte del consiglio di partecipazione della scuola, che sta riscontrando un grandissimo successo. È particolarmente bella perché avvicina i bambini a temi che spesso sono sottovalutati, ma che invece è importante andare a promuovere sin dalla primissima infanzia: con il gioco si possono infatti trasmettere argomenti fondamentali, in questo caso la salute e la sicurezza".

Lucia Bianchini