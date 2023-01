Bambino escluso da scuola: il Tar dà ragione ai genitori

Con la sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna, si è conclusa la vicenda legata ad un bambino cui inizialmente era stato negato l’accesso alla scuola dell’Infanzia. Già il Tar si era espresso a favore dei genitori del bimbo, che si erano rivolti agli avvocati Filippo Del Torto, Francesco Fersini (foto) e Anna Di Russo per presentare ricorso contro l’esclusione del figlio dalla graduatoria, dovuta ad una questione di carattere informatico: in sostanza, i genitori sostenevano di aver eseguito la corretta procedura dell’iscrizione, ma nel marzo dello scorso anno avevano scoperto che il figlio non risultava in graduatoria. Il caso ha visto coinvolto anche il Difensore civico regionale e, come detto, il Tar che ha ritenuto illegittimo l’operato del Comune e con ordinanza cautelare e aveva disposto l’inserimento del bambino nella graduatoria scolastica. Ordinanza cui il Comune ha adempiuto, reinserendo il minore alla scuola. Dunque, a seguito dell’udienza che si è tenuta lo scorso 11 gennaio, il Tar si è pronunciato in maniera definitiva, dichiarando la cessazione della materia del contendere, a fronte dell’inserimento definitivo del bambino nella struttura scolastica. Inoltre, è stato condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla famiglia. Altresì il Tar ha disposto la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti a carico del Comune.