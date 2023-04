Bambino morto nel letto a Ferrara, mamma indagata per omicidio volontario

Ferrara, 1 aprile 2023 – Omicidio volontario con più aggravanti. Sono macigni le conclusioni della procura sul caso della madre di 31 anni finita sotto inchiesta per la morte del figlioletto di appena un anno. Ci sono voluti quasi due anni di indagini e consulenze, ma alla fine gli inquirenti hanno chiuso il cerchio sulla tragedia che si è consumata nel giugno del 2021 in una palazzina in zona via Bologna.

Nei giorni scorsi, il pubblico ministero Lisa Busato ha concluso la propria attività investigativa sul fatto e notificato ai difensori della donna (gli avvocati Alessio Lambertini e Marcello Rambaldi) l’avviso di fine indagine. Le contestazioni, come anticipato, sono pesantissime.

La procura ipotizza infatti un omicidio volontario (e non colposo, come invece sembrava da alcune ipotesi iniziali) con l’aggravante della minore età e dal legame di parentela tra l’indagata e la piccola vittima. Appreso del termine dell’attività investigativa, ora i legali avranno modo di studiare gli atti e valutare le prossime mosse difensive. Per adesso, però, il riserbo è massimo.

La tragedia al centro del fascicolo si è consumata il 17 giugno del 2021 in un appartamento di una palazzina alla prima periferia della città, zona via Bologna. A dare l’allarme è stata la stessa 31enne.

"Correte, mio figlio è morto". La chiamata al 112 è partita alle 6 del mattino. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto si sono trovati davanti agli occhi una scena agghiacciante. Il corpicino di un bimbo di un anno esanime sul lettone e la madre del piccolo sotto choc e con i polsi insanguinati.

Alla vista delle divise, la donna ha urlato frasi sconnesse. Ha detto di avere ucciso il piccolo e poi di essersi tagliata per farla finita. Parole, vista la situazione, che sono state prese con le pinze vista la delicatezza della situazione. Il corpo del piccino, a un primo esame medico legale, non presentava segni evidenti di violenza. Impossibile quindi stabilire su due piedi la causa esatta del decesso. Qualche certezza in più è arrivata dopo l’esame autoptico disposto dalla procura. Secondo i consulenti incaricati dal pubblico ministero, il piccolo sarebbe morto per soffocamento causato da un oggetto soffice. Parallelamente all’autopsia, il pm aveva disposto anche esami tossicologici per evidenziare l’eventuale presenza di sostanze nel corpicino.

Quella mattina fu necessario un intervento di soccorso anche per la madre. La donna era infatti in forte stato di agitazione e presentava diverse ferite ai polsi. Dopo le prime medicazioni sul posto era stata trasportata a Cona per poi essere ricoverata prima in Psichiatria e poi in una struttura per le cure necessarie. Sin dai primi istanti dopo la scoperta della tragedia, i carabinieri si erano messi al lavoro per ricostruire non solo la dinamica dell’accaduto, ma anche il contesto nel quale era maturato.

La 31enne viveva in quell’appartamento con i tre figli piccoli (gli altri due sono stati poi affidati alla nonna materna), dopo che il compagno – uno straniero di 38 anni – aveva lasciato l’abitazione alla fine di una relazione turbolenta. Al termine degli accertamenti tecnici (alcuni reperti furono affidati anche al Ris di Parma) la procura ha concluso la lunga e delicata indagine, formalizzando le contestazioni a carico della giovane madre.