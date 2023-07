Banca Centro Emilia, inaugurata la cassa self

LIDO DEGLI ESTENSI

Banca Centro Emilia ha inaugurato a Lido degli Estensi, un’innovativa Cassa Self in via dei Tigli, 6. La cerimonia del taglio del nastro si è tenuta il 29 giugno scorso, alla presenza del presidente dell’istituto di credito Giuseppe Accorsi, della vice sindaco di Comacchio Maura Tomasi, di rappresentanti del Cesb (Cooperativa esercenti Stabilimenti Balneari) e di commercianti locali che hanno preso parte all’evento inaugurale del servizio rivolto alla comunità e al turismo. Il nuovo Atm di ultima generazione, offre un elegante e moderno punto di contatto nel quale svolgere le operazioni bancarie in autonomia, con la consueta privacy e senza limiti di orario durante tutti i giorni della settimana. Inoltre, è possibile trovare h24 tutti i servizi del bancomat tradizionale con la possibilità, in più, di effettuare versamenti di contante e assegni. "La nostra Banca adotta un approccio opposto rispetto alle strategie di riduzione dei costi perseguite dalle altre banche: mantenendo un alto il livello di servizio attraverso una consulenza professionale e casse sempre disponibili – ha commentato il presidente Giuseppe Accorsi -. Siamo fortemente convinti che il presidio del territorio, sia la scelta giusta per accompagnare imprese e famiglie in ogni progetto o esigenza di vita".