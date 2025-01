Banca Sella, un premio alla ’Coccinella Gialla’

Un riconoscimento all’eccellenza civica e produttiva di Cento Banca Patrimoni Sella, in collaborazione con la squadra di basket locale Benedetto XIV, ha dato vita a un progetto che celebra le eccellenze del territorio di Cento: il Premio Patrimoni. Questo riconoscimento, alla sua prima edizione, è stato concepito per valorizzare personalità straordinarie che attraverso il loro impegno civico e produttivo arricchiscono la comunità centese.

Il premio nasce dalla volontà dell’azienda di essere non solo un punto di riferimento nella gestione di patrimoni, ma anche un soggetto attivo nel sostegno e nella crescita delle comunità in cui opera. A Cento, questo impegno si traduce in iniziative che promuovono la sostenibilità sociale, la cultura e l’inclusione, in stretta sinergia con i valori e le esigenze del territorio.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 12 gennaio, durante la partita di basket della Benedetto XIV. Un contesto che ha unito sport e comunità, celebrando i valori della condivisione e del legame sociale che caratterizzano la città. A rappresentare Banca Patrimoni Sella, il Senior Banker Marco Di Turi con i colleghi Claudio Bovolenta e Linda Fabbri hanno consegnato il premio, pensato appunto come tributo a figure che incarnano i valori di eccellenza e solidarietà.

Il primo riconoscimento è stato conferito a Giordana Govoni per il suo straordinario impegno come leader dell’Associazione Coccinella Gialla di Cento, offrendo opportunità di autonomia e dignità alle persone con disabilità e fragilità. Nei prossimi mesi, altre storie locali di successo e solidarietà saranno celebrate, rafforzando l’idea che il valore umano è il vero patrimonio da custodire.

La collaborazione tra Banca Patrimoni Sella e la Benedetto XIV rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa essere un veicolo fondamentale per promuovere valori sociali, coesione e senso di appartenenza nella comunità. Attraverso questa partnership, la banca non solo sostiene una realtà sportiva di eccellenza, ma ribadisce il suo impegno a favorire iniziative di incontro e crescita collettiva.