Bancarelle a chilometro zero Gli agricoltori in viale Repubblica

C’è un tempo che non ha paura del freddo dell’inverno e riscalda di sapori e dei colori degli agricoltori e del volontariato la piazza. Domani mattina, dalle 8 alle 12.30 , come ogni sabato, viale Repubblica si accende del mercatino degli agricoltori con prodotti a chilometro zero, che arrivano dai campi, dalle serre, dalle coltivazioni e dalle lavorazioni di chi cura quanto nasce e coltiva nelle aziende agricole locali. Dal miele alle uova, dal riso ai fiori, dalla verdura di stagione con le verze dell’inverno, alle mele e alle patate che vengono custodite nei magazzini colonoci ben lontani dai frigoriferi industriali. E’ la natura che si svela nei suoi sapori, nell’unicità che un territorio di pianura può offrire. Ma non è tutto. Le festività natalizie incorniciano un merito alle associazioni di volontariato che forse è passato troppo in ‘sordina’.