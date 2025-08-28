Bancarelle, buon cibo e ballo. Tre giorni con ’Fornace in festa’

Buon cibo, intrattenimento e voglia di stare insieme. Sono questi gli “ingredienti” di “Fornace in Festa” che, nel fine settimana da venerdì a domenica, animerà il Parco Curiel. A “cucinarli” sarà il rione bianco-arancione Furnas, pronto ad accogliere un pubblico di ogni età per tre giorni all’insegna del divertimento. Ogni serata prenderà il via dalle 18. Non mancheranno lo stand gastronomico (con la novità del fritto misto del Frizon tra le pietanze proposte), bancarelle di artigianato locali, gonfiabili per i bambini e piste da ballo dove scatenarsi e ballare. E dalle 21, si alterneranno momenti musicali, di danza e spettacolo. Venerdì 29 agosto si parte con la musica con Isa e Ros e lo spettacolo di musica, sport e coreografie con Be & Balance; sabato 30 agosto ancora musica con Isa e Ros e l’esibizione della scuola di ballo latino Los Rumberos; domenica 31 agosto, infine, ci si potrà divertire con un nuova esperienza: “Sarabanda – La gara delle canzoni”, in cui le persone ai tavoli saranno coinvolte in un gioco a squadre, con giudice e pulsanti di prenotazione per indovinare i brani. La festa, patrocinata dal Comune di Copparo, è aperta a tutti. In occasione delle tre giornate di evento, dalle 18 alle 24, sarà istituito un divieto di transito e divieto di sosta con rimozione in viale Carducci, fronte civici 44-46 in corrispondenza dell’accesso carrabile del Parco Curiel, per sei metri lineari su ambo i lati dell’accesso carrabile.