Bancarelle sul listone di piazza Trento Trieste. Protagonista al mercatino la voglia di shopping

Il Listone di piazza Trento Trieste vestito a festa con le bancarelle della Festa del Regalo Confesercenti e del Cna Christmas Village. Da novembre e fino alla prima settimana di gennaio, ferraresi e turisti troveranno il consueto appuntamento con le bancarelle natalizie in piazza Trento Trieste a Ferrara. Il lato di fronte a Palazzo San Crispino è caratterizzato dal Villaggio di Natale dei maestri artigiani di Cna con 13 stand che esporranno prodotti di alta qualità sia di alimenti tipici sia di manufatti portatori del valore della trasformazione artigianale dall’idea alla creazione. In continuità col Villaggio, il lato verso la piazza della Cattedrale ospiterà lo storico mercato del consorzio ‘Festa del Regalo’ Confesercenti con 24 casette colme di idee regalo, dolciumi per le festività natalizie e i classici oggetti per adornare alberi di Natale e presepi.

"Anche in questa occasione – sottolinea l’assessore comunale alle Attività produttive, Fiere e mercati Angela Travagli – sono soddisfatta per l’armonia che si è creata nel gestire l’allestimento natalizio tra i commercianti e gli artigiani". L’inaugurazione dell’area natalizia, già operativa dal 18 novembre, domani alle 17 in piazza Trento e Trieste alla presenza del sindaco Alan Fabbri, dell’assessore comunale Angela Travagli, e di rappresentanti Cna e Confesercenti. Un brindisi verrà offerto dalle associazioni. Orario di apertura delle casette e degli stand natalizi dalle 9 alle 20 nei giorni feriali, con prolungamento alle 24 nei giorni festivi e prefestivi per alcuni spazi espositivi commerciali.