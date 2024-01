Bancarotta e maxi evasione dell’Iva: arrivano tre condanne

Si è concluso con tre condanne il processo per il fallimento di una società ittica con sede ad Ariano Ferrarese. Gli imputati (difesi dagli avvocati Stefania Patarello, Marco Marcelli e Bernardo Gentile) erano accusati, a vario titolo, di avere evaso l’Iva per o per oltre 133mila euro (fatto contestato a uno solo degli imputati) e di aver sottratto, distrutto o falsificato i libri contabili per rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del giro di affari della società fallita alla fine di gennaio del 2021. Ieri mattina, davanti al collegio, sono stati ascoltati gli ultimi testimoni prima della discussione. Il giudice, ascoltate le conclusioni delle parti, ha condannato Pierino Bullo, legale rappresentate dell’azienda dal 2016 all’ottobre 2018, a due anni e mezzo per il primo capo di imputazione. Gli altri due imputati, Chiara Penzo e Diego Ballarin (legali rappresentanti dal 2018 al 2021), sono stati condannati a sei mesi ciascuno (con pena sospesa per la sola Penzo). Per quanto riguarda Bullo, infine, il tribunale ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero relativamente al secondo capo di imputazione, ritenendo che il reato configurato fosse in realtà diverso da quello contestato. La procura aveva chiesto la condanna a tre anni e due mesi per Bullo e a tre anni per gli altri due imputati.