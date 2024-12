Bancarotta, la verità di Mascellani: "Nessuna operazione distrattiva, non sono scappato con la cassa"

"In queste operazioni non ci sono distrazioni di alcun tipo. Non sono un imprenditore scappato con la cassa". È la sintesi estrema di una giornata di domande e risposte, ma che arriva al cuore della difesa di Roberto Mascellani, imprenditore a processo per bancarotta in relazione ai fallimenti di Magazzini Darsena, Partxco e Sinteco. Il lungo procedimento a carico dell’ingegnere sta arrivando ormai agli sgoccioli e quella di ieri è stata la giornata della sua verità.

Mascellani ha deciso di sottoporsi a esame e di rispondere alle domande delle parti. Incalzato dal suo difensore Gian Luigi Pieraccini, ha ripercorso le contestazioni che gli vengono mosse, ritornando con la memoria a date, movimenti di denaro, rapporti tra società e fatture. Un viaggio complesso in un intreccio finanziario nel quale gli inquirenti vedono una scia di illeciti e distrazioni di denaro, accuse sempre respinte da Mascellani, convinto da sempre della regolarità di quel giro di somme. Tutti "trasferimenti intragruppo", ha ribadito, non un centesimo è uscito. L’esame parte dal primo capo di imputazione e cioè il fallimento di Magazzini Darsena. La lente si concentra sui sei milioni passati da Magazzini Darsena a Sinteco per l’acquisto di azioni Carife. Secondo le accuse, quel prestitito non sarebbe mai stato restituito. Tutt’altro, secondo l’imputato. Non solo il prestito fu restituito ma, spiega l’ingegnere, "ci fu un’indicazione da parte mia per fare in modo che il ‘gioco’ di uscita e rientro fosse alla pari e che si riconoscesse un piccolo utile, come vantaggio compensativo alla società". Tutto regolare insomma, e senza intenti distrattivi. Anzi, spiega, la società a cui Magazzini Darsena prestò i soldi per l’acquisto di azioni, al momento di rinvenderle ottenne una plusvalenza da oltre un milione. Respinta al mittente anche l’accusa di aver trasferito all’estero una parte dei soldi incassati dalla vendita delle azioni (cinque milioni). Si tratterebbe infatti, secondo l’imprenditore, "della restituzione di una caparra ricevuta sulla base di un contratto stipulato" per la cessione di una quota di Sinteco poi non portata a termine.

Tra le accuse figura poi un altro trasferimento di denaro tra Magazzini e Sinteco. Stavolta si parla di 1,6 milioni, sempre per l’acquisto di azioni Carife. Prestito che, così la procura, non sarebbe stato restituito. Nulla di tutto questo, secondo Mascellani. Questa operazione si sarebbe svolta con un meccanismo analogo a quella precedente, e il presito sarebbe stato restituito "con la preoccupazione di fornire anche un piccolo vantaggio compensativo". Per cercare di scardinare le due successive contestazioni, riferite a un’operazione dell’aprile 2007 e a una fattura del 2008, l’imputato compie una digressione ricostruendo l’attività societaria di quegli anni, a partire dalla realizzazione del complesso in Darsena nell’ambito del quale nacquero problemi con un’azienda. Nel dettaglio, venne pagata una transazione da sei milioni dalla società che seguiva i lavori a Magazzini Darsena per ritardi nell’esecuzione delle opere dovuti a una lite con un subappaltatore. Incassati questi soldi, Magazzini creò una plusvalenza di sei milioni. Pagò così un’altra transazione nel novembre 2007 dovuta a maggiori costi sostenuti da Sinteco nell’esecuzione dei lavori. Entrano sei milioni, escono sei milioni. Le due operazioni, secondo l’ingengere, si pareggiano. Dunque, ancora una volta, "nessuna distrazione". Mascellani ricorda infine come quelli tra il 2006 e il 2008 fossero "anni stupendi" nei quali "avevamo liquidità" ed era "impensabile che succedesse quello che è accaduto negli anni successivi", cioè la grande crisi che ha travolto molte realtà economiche anche nel nostro territorio. "Le operazioni sono state ampiamente spiegate e giustificate – così l’avvocato Pieraccini a fine udienza –. Attendiamo le domande delle altre parti". Il caso tornerà in aula l’8 gennaio per l’esame dell’imputato dal parte della procura.