Banche e agricoltura, esperti a confronto. Il punto oggi nella sede di Confagricoltura

‘Il ruolo delle banche nell’agricoltura moderna’ è il titolo dell’incontro curati dai Giovani di Confagricoltura – Anga Ferrara che si svolgerà oggi alle 18 nella sala conferenze di Confagricoltura in via Bologna 637/b a Chiesuol del Fosso. C’è il desiderio d’imprimere una svolta, proponendo anche appuntamenti periodici aperti a tutti a beneficio di ogni persona interessata, nei programmi futuri dei Giovani di Confagricoltura Anga Ferrara. Si parte allora ospitando alcuni tecnici bancari "che formuleranno alcune proposte riguardo la gestione patrimoniale e il ruolo della finanza, nonché la conoscenza degli strumenti più idonei atti a favorire lo sviluppo e l’innovazione delle aziende agricole", ha premesso Francesco Canetti, presidente provinciale Anga, precisando che l’incontro è anche occasione per avviare la campagna associativa.