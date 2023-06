Banchetti di Forza Italia "Senza di noi non esiste governo di centrodestra"

Ieri numerosi cittadini si sono avvicinati ai banchetti di Forza Italia in centro a Ferrara che a Cento e Comacchio. "Grande fermento attorno al partito di Forza Italia, non soltanto a livello nazionale ma anche a Ferrara – dichiara il coordinatore provinciale, Fabrizio Toselli – merito dell’eredità del presidente Berlusconi rappresentata dai valori di libertà, cristiani, europeisti e del Ppe di cui noi siamo l’espressione in Italia. Tutto questo entusiasmo conferma la centralità politica del nostro movimento, senza di noi non esiste il governo di centro destra nazionale e neppure nelle amministrazioni locali". Oggi i banchetti sono a Ferrara dalle 10.30 alle 12.30 in Corso Martiri della Libertà (angolo piazza Savonarola); a Comacchio viale Alpi nord - Lido di Pomposa dalle 9 alle 12. A Cento in piazza del Guercino, dalle 9.30 alle 12.30.