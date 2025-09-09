Banchetti, prezzi scontati e sorrisi ’Lo Sbaracco’ scaccia un po’ la crisi

Gente nelle strade, sorrisi e soprattutto prezzi d’occasione. Il successo saluto ’Lo Sbaracco’, l’evento che si è svolto a Cento promosso da Ascom Confcommercio. I commercianti sono usciti dai negozi per invadere le strade con i loro prodotti. Un vero e proprio mercato a cielo aperto tra curiosità, svendite e profumo di fine estate. Uno Sbaracco, dal sapore anche vintage.

"La formula dello Sbaracco ha fatto di nuovo centro – commenta Silvia Pedriali, presidente della delegazione di Confcommercio a Cento –, una boccata d’ossigeno in un momento complesso per i bilanci delle attività di vicinato. Ho registrato soddisfazione ed entusiasmo. Il gruppo in costume I Bicicloni ha dato un sapore vintage all’evento, insieme alle iniziative musicali serali". Parola d’ordine: unione. "Una collaborazione sempre più positiva tra il Comitato Commercianti e la nostra associazione che è fondamentale per un lavoro rivolto al centro storico e non solo. Per dare sempre maggiore evidenza alle attività di vicinato che sono la nostra identità".

"Per la mia tipologia di attività e la mia posizione in via Matteotti, si è lavorato tantissimo con una clientela fidelizzata che ci cerca – dice Stefano Pesci della profumeria Elysium –. C’è stato molto movimento durante tutta la giornata. Lo sbaracco è ancora una manifestazione commerciale che ha un grande seguito. Poi, che come sempre ci sono cose da poter sistemare ma il mio parere per questa edizione è positivo. Non è più lo Sbaracco di una volta, si stava aperti fino alle due di notte perché c’era la notte bianca ma questa edizione ci vede soddisfatti".

"Tanta gente fin dal mattino – dice Cristina Filippini di Cry Gioielli – tutto sommato è stata una buona giornata".

"E’ andata abbastanza bene – dice Lucia Fiocchi che è anche a capo di Cento in Vetrina –. L’ idea del vintage è stata valida e molto bella la serata, le vetrine a tema. Ringraziamo per aver animato la piazza con musica vintage fino alle 21". Soddisfazione da parte dell’assessore al commercio. "Lo sbaracco è andato molto bene. Ho parlato con un po’ di commercianti e generalmente li ho visti carichi e positivi. Questo mi fa molto piacere – il parere di Filippo Taddia – è un format che sta riprendendo vigore e che quest’anno abbiamo curato un po’ con il discorso del vintage. Abbiamo cercato, insieme al Comitato Cento in Vetrine e Ascom, immaginare questa caratterizzazione con i Bicicloni, vetrine a tema e la serata anni Sessanta. I commenti generalmente sono stati positivi, aprendo la settimana che porta alla Fiera con questa bellissima anteprima di cui sono molto contento"